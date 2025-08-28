Vuelta a España 2025
Así queda la clasificación de la Vuelta a España 2025 tras el 'sorpasso' de Traeen a Vingegaard en Pal
Consulta como está la clasificación de la Vuelta a España 2025 hoy tras la etapa 6: resultados, líder y tiempos de Vingegaard, Ayuso y Mikel Landa
Jay Vine se apunta la victoria en la etapa 6 de la Vuelta a España 2025, mientras que Torstein Traeen le arrebata el maillot rojo a Jonas Vingegaard y pasa a liderar la clasificación general.
El australiano, del UAE TEAM, fue el primero en cruzar la meta en la cima del Pal gracias a un ataque durante el inicio del puerto. Torstein Traeen, a +54 segundos, fue el siguiente en llegar.
El triunfo de Vine agita por completo la clasificación general. Jonas Vingegaard asalta el liderato de la clasificación general, mientras que Bruno Armirail (+0:31) y Lorenzo Fortunato (+1:01) completan el podio provisional. El hasta ahora líder Jonas Vingegaard cae hasta la quinta posición, quedando +2:33 de la cabeza.
Respecto al desempeño de los españoles, Juan Ayuso ha perdido un terreno difícilmente recuperable en la carrera por el maillot rojo. El mal día del del UAE Team deja a Marc Soler, decimocuarto a +3:09 de la cabeza, como ciclista nacional mejor situado, mientras que Mikel Landa ocupa la 23ª posición a +3:57.
¿Cómo está la clasificación general de La Vuelta a España tras la etapa 6?
Cada día, tras cada una de las 21 etapas que conforman la ronda española, puedes consultar en SPORT todas las clasificaciones de la Vuelta a España 2025 con los resultados de los principales aspirantes al maillot rojo, además de los españoles mejor clasificados.
El recorrido de la Vuelta a España 2025 abarca un total de 3.151 kilómetros repartidos en las tradicionales 21 etapas. A lo largo de las tres semanas de competición, el pelotón recorrerá las carreteras de Italia, Francia, Andorra y España antes de la llegada triunfal en Madrid, que pondrá el broche de oro a la 90ª edición de la tercera 'Grande' del calendario ciclista.
Las 21 etapas que dan forma a la presente edición de La Vuelta presentan perfiles de todo tipo, con cinco etapas llanas (una de ellas con final en alto), siete de media montaña, seis de montaña, una ondulada y dos contrarrelojes, una por equipos y otra individual.
¿Quiénes son los últimos campeones de la Vuelta a España?
2024 - Primoz Roglic (ESL)
2023 - Sepp Kuss (EEUU)
2022 - Remco Evenepoel (BEL)
2021 - Primoz Roglic (ESL)
2020 - Primoz Roglic (ESL)
¿Dónde ver gratis por TV La Vuelta a España 2025?
En España, cada una de las 21 etapas que componen la Vuelta a España 2025 se podrán ver gratis y en abierto a través de los diferentes canales de RTVE (La 1, La 2, Teledeporte y RTVE Play).
Otra opción alternativa para seguir La Vuelta online y en streaming son las plataformas de pago Eurosport y Max, habituales en todo tipo de coberturas ciclistas. La retransmisión televisiva correrá al cargo de los canales Eurosport 1 y 2.
Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en cada una de las 21 etapas de la Vuelta a España 2025 con el mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.
- Acuerdo total con el Mallorca por Jan Virgili
- Fermín, tómate 48 horas para decidir si te vas al Chelsea
- Quiero quedarme': Fermín insiste y el Chelsea sube su apuesta
- El Barça se vuelca con Marc Bernal
- El Chelsea tienta a Fermín con un sueldazo
- Pau Víctor se sincera tras su salida del Barça
- Mercado de fichajes, hoy 27 de agosto en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...
- Qué hacer si te llega esta carta de la Agencia Tributaria siendo mutualista