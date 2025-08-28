Así queda la clasificación de la Vuelta a España 2025 tras el 'sorpasso' de Traeen a Vingegaard en Pal

Jay Vine se apunta la victoria en la etapa 6 de la Vuelta a España 2025, mientras que Torstein Traeen le arrebata el maillot rojo a Jonas Vingegaard y pasa a liderar la clasificación general.

El australiano, del UAE TEAM, fue el primero en cruzar la meta en la cima del Pal gracias a un ataque durante el inicio del puerto. Torstein Traeen, a +54 segundos, fue el siguiente en llegar.

El triunfo de Vine agita por completo la clasificación general. Jonas Vingegaard asalta el liderato de la clasificación general, mientras que Bruno Armirail (+0:31) y Lorenzo Fortunato (+1:01) completan el podio provisional. El hasta ahora líder Jonas Vingegaard cae hasta la quinta posición, quedando +2:33 de la cabeza.

Respecto al desempeño de los españoles, Juan Ayuso ha perdido un terreno difícilmente recuperable en la carrera por el maillot rojo. El mal día del del UAE Team deja a Marc Soler, decimocuarto a +3:09 de la cabeza, como ciclista nacional mejor situado, mientras que Mikel Landa ocupa la 23ª posición a +3:57.

¿Cómo está la clasificación general de La Vuelta a España tras la etapa 6?

Cada día, tras cada una de las 21 etapas que conforman la ronda española, puedes consultar en SPORT todas las clasificaciones de la Vuelta a España 2025 con los resultados de los principales aspirantes al maillot rojo, además de los españoles mejor clasificados.

El recorrido de la Vuelta a España 2025 abarca un total de 3.151 kilómetros repartidos en las tradicionales 21 etapas. A lo largo de las tres semanas de competición, el pelotón recorrerá las carreteras de Italia, Francia, Andorra y España antes de la llegada triunfal en Madrid, que pondrá el broche de oro a la 90ª edición de la tercera 'Grande' del calendario ciclista.

El recorrido de la Vuelta a España 2025 / La Vuelta

Las 21 etapas que dan forma a la presente edición de La Vuelta presentan perfiles de todo tipo, con cinco etapas llanas (una de ellas con final en alto), siete de media montaña, seis de montaña, una ondulada y dos contrarrelojes, una por equipos y otra individual.

¿Quiénes son los últimos campeones de la Vuelta a España?

2024 - Primoz Roglic (ESL) 2023 - Sepp Kuss (EEUU) 2022 - Remco Evenepoel (BEL) 2021 - Primoz Roglic (ESL) 2020 - Primoz Roglic (ESL)

¿Dónde ver gratis por TV La Vuelta a España 2025?

En España, cada una de las 21 etapas que componen la Vuelta a España 2025 se podrán ver gratis y en abierto a través de los diferentes canales de RTVE (La 1, La 2, Teledeporte y RTVE Play).

Otra opción alternativa para seguir La Vuelta online y en streaming son las plataformas de pago Eurosport y Max, habituales en todo tipo de coberturas ciclistas. La retransmisión televisiva correrá al cargo de los canales Eurosport 1 y 2.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en cada una de las 21 etapas de la Vuelta a España 2025 con el mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.