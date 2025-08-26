Así queda la clasificación de la Vuelta a España 2025 tras la victoria de Ben Turner en la etapa 4

Ben Turner se apunta la victoria en la etapa 4 de la Vuelta a España 2025, mientras que David Gaudu asalta el liderato de la clasificación general.

El británico, del Ineos, fue el primero en cruzar la meta en la llegada al sprint a Voiron, imponiéndose sobre la bocina ante un Jasper Philipsen que ya se relamía pensando en su segunda victoria.

El sorprendente triunfo de Turner comporta un cambio de líder en la posición general. Si bien es cierto que la distancia entre ambos corredores sigue igual, David Gaudu le arrebata el maillot rojo a Jonas Vingegaard al quedar 8 posiciones por delante en la última jornada. El podio provisional lo sigue completando Giulio Ciccone a +0:08.

Respecto al desempeño de los ciclistas españoles, el mejor situado en la clasificación general sigue siendo Juan Ayuso. El del UAE Team ocupa la décima posición a 16 segundos del líder, misma diferencia que su compañero de equipo Marc Soler, decimotercero, y que Mikel Landa, decimosexto.

¿Cómo está la clasificación general de La Vuelta a España tras la etapa 4?

Cada día, tras cada una de las 21 etapas que conforman la ronda española, puedes consultar en SPORT todas las clasificaciones de la Vuelta a España 2025 con los resultados de los principales aspirantes al maillot rojo, además de los españoles mejor clasificados.

El recorrido de la Vuelta a España 2025 abarca un total de 3.151 kilómetros repartidos en las tradicionales 21 etapas. A lo largo de las tres semanas de competición, el pelotón recorrerá las carreteras de Italia, Francia, Andorra y España antes de la llegada triunfal en Madrid, que pondrá el broche de oro a la 90ª edición de la tercera 'Grande' del calendario ciclista.

El recorrido de la Vuelta a España 2025 / La Vuelta

Las 21 etapas que dan forma a la presente edición de La Vuelta presentan perfiles de todo tipo, con cinco etapas llanas (una de ellas con final en alto), siete de media montaña, seis de montaña, una ondulada y dos contrarrelojes, una por equipos y otra individual.

¿Quiénes son los últimos campeones de la Vuelta a España?

2024 - Primoz Roglic (ESL) 2023 - Sepp Kuss (EEUU) 2022 - Remco Evenepoel (BEL) 2021 - Primoz Roglic (ESL) 2020 - Primoz Roglic (ESL)

¿Dónde ver gratis por TV La Vuelta a España 2025?

En España, cada una de las 21 etapas que componen la Vuelta a España 2025 se podrán ver gratis y en abierto a través de los diferentes canales de RTVE (La 1, La 2, Teledeporte y RTVE Play).

Otra opción alternativa para seguir La Vuelta online y en streaming son las plataformas de pago Eurosport y Max, habituales en todo tipo de coberturas ciclistas. La retransmisión televisiva correrá al cargo de los canales Eurosport 1 y 2.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en cada una de las 21 etapas de la Vuelta a España 2025 con el mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.