Así queda la clasificación de la Vuelta a España 2025 tras la victoria de Vingegaard en Piemonte

Jonas Vingegaard se apunta la victoria en la etapa 2 de la Vuelta a España 2025, lo que le permite asaltar el liderato de la clasificación general y arrebatarle el maillot rojo a Jasper Philipsen.

El danés, del Team Visma, fue el primero en coronar el Piemonte después de imponerse ante Giulio Ciccone (m.t.) en un ajustadísimo final. David Gaudu y Egan Bernal fueron los siguientes en cruzar la meta sin perder segundos, mientras que Joao Almeida encabeza el segundo grupo a +0:02.

La victoria de Jonas Vingegaard en la segunda jornada de competición ha desencadenado los primeros cambios en la clasificación general. El danés asalta el liderato, mientras que Giulio Ciccone (+0:04) y David Gaudu (+0:06) completan el podio provisional.

Respecto al desempeño de los ciclistas españoles, el mejor situado en la clasificación general es Juan Ayuso. El del UAE Team ocupa la octava posición a 12 segundos de Vingegaard, misma diferencia que su compañero de equipo Marc Soler, noveno clasificado.

¿Cómo está la clasificación general de La Vuelta a España tras la etapa 2?

Cada día, tras cada una de las 21 etapas que conforman la ronda española, puedes consultar en SPORT todas las clasificaciones de la Vuelta a España 2025 con los resultados de los principales aspirantes al maillot rojo, además de los españoles mejor clasificados.

El recorrido de la Vuelta a España 2025 abarca un total de 3.151 kilómetros repartidos en las tradicionales 21 etapas. A lo largo de las tres semanas de competición, el pelotón recorrerá las carreteras de Italia, Francia, Andorra y España antes de la llegada triunfal en Madrid, que pondrá el broche de oro a la 90ª edición de la tercera 'Grande' del calendario ciclista.

El recorrido de la Vuelta a España 2025 / La Vuelta

Las 21 etapas que dan forma a la presente edición de La Vuelta presentan perfiles de todo tipo, con cinco etapas llanas (una de ellas con final en alto), siete de media montaña, seis de montaña, una ondulada y dos contrarrelojes, una por equipos y otra individual.

¿Quiénes son los últimos campeones de la Vuelta a España?

2024 - Primoz Roglic (ESL) 2023 - Sepp Kuss (EEUU) 2022 - Remco Evenepoel (BEL) 2021 - Primoz Roglic (ESL) 2020 - Primoz Roglic (ESL)

¿Dónde ver gratis por TV La Vuelta a España 2025?

En España, cada una de las 21 etapas que componen la Vuelta a España 2025 se podrán ver gratis y en abierto a través de los diferentes canales de RTVE (La 1, La 2, Teledeporte y RTVE Play).

Otra opción alternativa para seguir La Vuelta online y en streaming son las plataformas de pago Eurosport y Max, habituales en todo tipo de coberturas ciclistas. La retransmisión televisiva correrá al cargo de los canales Eurosport 1 y 2.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en cada una de las 21 etapas de la Vuelta a España 2025 con el mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.