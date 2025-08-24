Vuelta a España 2025
Así queda la clasificación de la Vuelta a España 2025 tras la victoria de Vingegaard en Piemonte
Consulta como está la clasificación de la Vuelta a España 2025 hoy tras la etapa 2: resultados, líder y tiempos de Vingegaard, Ayuso y Mikel Landa
Jonas Vingegaard se apunta la victoria en la etapa 2 de la Vuelta a España 2025, lo que le permite asaltar el liderato de la clasificación general y arrebatarle el maillot rojo a Jasper Philipsen.
El danés, del Team Visma, fue el primero en coronar el Piemonte después de imponerse ante Giulio Ciccone (m.t.) en un ajustadísimo final. David Gaudu y Egan Bernal fueron los siguientes en cruzar la meta sin perder segundos, mientras que Joao Almeida encabeza el segundo grupo a +0:02.
La victoria de Jonas Vingegaard en la segunda jornada de competición ha desencadenado los primeros cambios en la clasificación general. El danés asalta el liderato, mientras que Giulio Ciccone (+0:04) y David Gaudu (+0:06) completan el podio provisional.
Respecto al desempeño de los ciclistas españoles, el mejor situado en la clasificación general es Juan Ayuso. El del UAE Team ocupa la octava posición a 12 segundos de Vingegaard, misma diferencia que su compañero de equipo Marc Soler, noveno clasificado.
¿Cómo está la clasificación general de La Vuelta a España tras la etapa 2?
Cada día, tras cada una de las 21 etapas que conforman la ronda española, puedes consultar en SPORT todas las clasificaciones de la Vuelta a España 2025 con los resultados de los principales aspirantes al maillot rojo, además de los españoles mejor clasificados.
El recorrido de la Vuelta a España 2025 abarca un total de 3.151 kilómetros repartidos en las tradicionales 21 etapas. A lo largo de las tres semanas de competición, el pelotón recorrerá las carreteras de Italia, Francia, Andorra y España antes de la llegada triunfal en Madrid, que pondrá el broche de oro a la 90ª edición de la tercera 'Grande' del calendario ciclista.
Las 21 etapas que dan forma a la presente edición de La Vuelta presentan perfiles de todo tipo, con cinco etapas llanas (una de ellas con final en alto), siete de media montaña, seis de montaña, una ondulada y dos contrarrelojes, una por equipos y otra individual.
¿Quiénes son los últimos campeones de la Vuelta a España?
2024 - Primoz Roglic (ESL)
2023 - Sepp Kuss (EEUU)
2022 - Remco Evenepoel (BEL)
2021 - Primoz Roglic (ESL)
2020 - Primoz Roglic (ESL)
¿Dónde ver gratis por TV La Vuelta a España 2025?
En España, cada una de las 21 etapas que componen la Vuelta a España 2025 se podrán ver gratis y en abierto a través de los diferentes canales de RTVE (La 1, La 2, Teledeporte y RTVE Play).
Otra opción alternativa para seguir La Vuelta online y en streaming son las plataformas de pago Eurosport y Max, habituales en todo tipo de coberturas ciclistas. La retransmisión televisiva correrá al cargo de los canales Eurosport 1 y 2.
Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en cada una de las 21 etapas de la Vuelta a España 2025 con el mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.
