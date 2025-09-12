CICLISMO
Así está la clasificación de la Vuelta a España 2025 antes de la etapa reina
Jasper Philipsen gana la etapa de la Vuelta de hoy en Guijuelo y Jonas Vingegaard sigue como líder de la clasificación general
Jasper Philipsen gana la decimonovena etapa de La Vuelta a España 2025 con final en Guijuelo y Jonas Vingegaard sigue como líder de la clasificación general.
El ciclista del Alpecin-Deceuninck se impuso al sprint, por delante del danés Mads Pedersen y del venezolano de Movistar, Orluis Aular.
Por lo que respecta a la general, Jonas Vingegaard llega con 44 segundos de ventaja sobre Joao Almeida antes de la etapa reina en la Bola del Mundo. El británico Pidcock, más lejos, ocupa la tercera posición a 02:43 del danés.
El mejor español en la clasificación general sigue siendo Abel Balderstone, del Caja Rural - Seguros RGA, que ocupa la decimotercera posición a 24:1 de Vingegaard.
Así queda la clasificación de la etapa 19 de la Vuelta a España
- Jasper Philipsen – Alpecin-Deceuninck – 3:50:35 (+10")
- Mads Pedersen – Lidl-Trek – m.t
- Orluis Aular – Movistar Team – m.t
- Jenthe Biermans – Arkéa-B&B Hotels – m.t
- Ben Turner – INEOS Grenadiers – m.t
- Arne Marit – Intermarché-Wanty – m.t
- Fabio Christen – Q36.5 Pro Cycling Team – m.t
- Ethan Vernon – Israel-Premier Tech – m.t
- Thibaud Gruel – Groupama-FDJ – m.t
- Jordan Labrosse – Decathlon AG2R La Mondiale Team – m.t
¿Cómo está la clasificación general de La Vuelta?
- Jonas Vingegaard – Team Visma | Lease a Bike – 68h57:44
- João Almeida – UAE Team Emirates – 0:44
- Thomas Pidcock – Q36.5 Pro Cycling Team – 0:49
- Jai Hindley – Red Bull - BORA - hansgrohe – 1:27
- Giulio Pellizzari – Red Bull - BORA - hansgrohe – 4:23
- Matthew Riccitello – Israel - Premier Tech – 5:14
- Felix Gall – Decathlon AG2R La Mondiale Team – 5:24
- Sepp Kuss – Team Visma | Lease a Bike – 5:56
- Torstein Træen – Bahrain - Victorious – 7:46
- Matteo Jorgenson – Team Visma | Lease a Bike – 10:21
- Junior Lecerf – Soudal Quick-Step – 11:23
- Harold Tejada – XDS Astana Team – 15:49
- Abel Balderstone – Caja Rural - Seguros RGA – 15:59
- Jaume Guardeño – Caja Rural - Seguros RGA – 19:29
- Santiago Buitrago – Bahrain - Victorious – 34:23
Cada día, tras cada una de las 21 etapas que conforman la ronda española, puedes consultar en SPORT todas las clasificaciones de la Vuelta a España 2025 con los resultados de los principales aspirantes al maillot rojo, además de los españoles mejor clasificados.
El recorrido de la Vuelta a España 2025 abarca un total de 3.151 kilómetros repartidos en las tradicionales 21 etapas. A lo largo de las tres semanas de competición, el pelotón recorrerá las carreteras de Italia, Francia, Andorra y España antes de la llegada triunfal en Madrid, que pondrá el broche de oro a la 90ª edición de la tercera 'Grande' del calendario ciclista.
Las 21 etapas que dan forma a la presente edición de La Vuelta presentan perfiles de todo tipo, con cinco etapas llanas (una de ellas con final en alto), siete de media montaña, seis de montaña, una ondulada y dos contrarrelojes, una por equipos y otra individual.
¿Quiénes son los últimos campeones de la Vuelta a España?
2024 - Primoz Roglic (ESL)
2023 - Sepp Kuss (EEUU)
2022 - Remco Evenepoel (BEL)
2021 - Primoz Roglic (ESL)
2020 - Primoz Roglic (ESL)
¿Dónde ver gratis por TV La Vuelta a España 2025?
En España, cada una de las 21 etapas que componen la Vuelta a España 2025 se podrán ver gratis y en abierto a través de los diferentes canales de RTVE (La 1, La 2, Teledeporte y RTVE Play).
Otra opción alternativa para seguir La Vuelta online y en streaming son las plataformas de pago Eurosport y Max, habituales en todo tipo de coberturas ciclistas. La retransmisión televisiva correrá al cargo de los canales Eurosport 1 y 2.
Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en cada una de las 21 etapas de la Vuelta a España 2025 con el mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.
