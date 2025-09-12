Así está la clasificación de la Vuelta a España 2025 antes de la etapa reina

Jasper Philipsen gana la decimonovena etapa de La Vuelta a España 2025 con final en Guijuelo y Jonas Vingegaard sigue como líder de la clasificación general.

El ciclista del Alpecin-Deceuninck se impuso al sprint, por delante del danés Mads Pedersen y del venezolano de Movistar, Orluis Aular.

Por lo que respecta a la general, Jonas Vingegaard llega con 44 segundos de ventaja sobre Joao Almeida antes de la etapa reina en la Bola del Mundo. El británico Pidcock, más lejos, ocupa la tercera posición a 02:43 del danés.

El mejor español en la clasificación general sigue siendo Abel Balderstone, del Caja Rural - Seguros RGA, que ocupa la decimotercera posición a 24:1 de Vingegaard.

Así queda la clasificación de la etapa 19 de la Vuelta a España

Jasper Philipsen – Alpecin-Deceuninck – 3:50:35 (+10") Mads Pedersen – Lidl-Trek – m.t Orluis Aular – Movistar Team – m.t Jenthe Biermans – Arkéa-B&B Hotels – m.t Ben Turner – INEOS Grenadiers – m.t Arne Marit – Intermarché-Wanty – m.t Fabio Christen – Q36.5 Pro Cycling Team – m.t Ethan Vernon – Israel-Premier Tech – m.t Thibaud Gruel – Groupama-FDJ – m.t Jordan Labrosse – Decathlon AG2R La Mondiale Team – m.t

¿Cómo está la clasificación general de La Vuelta?

Jonas Vingegaard – Team Visma | Lease a Bike – 68h57:44 João Almeida – UAE Team Emirates – 0:44 Thomas Pidcock – Q36.5 Pro Cycling Team – 0:49 Jai Hindley – Red Bull - BORA - hansgrohe – 1:27 Giulio Pellizzari – Red Bull - BORA - hansgrohe – 4:23 Matthew Riccitello – Israel - Premier Tech – 5:14 Felix Gall – Decathlon AG2R La Mondiale Team – 5:24 Sepp Kuss – Team Visma | Lease a Bike – 5:56 Torstein Træen – Bahrain - Victorious – 7:46 Matteo Jorgenson – Team Visma | Lease a Bike – 10:21 Junior Lecerf – Soudal Quick-Step – 11:23 Harold Tejada – XDS Astana Team – 15:49 Abel Balderstone – Caja Rural - Seguros RGA – 15:59 Jaume Guardeño – Caja Rural - Seguros RGA – 19:29 Santiago Buitrago – Bahrain - Victorious – 34:23

El recorrido de la Vuelta a España 2025 abarca un total de 3.151 kilómetros repartidos en las tradicionales 21 etapas. A lo largo de las tres semanas de competición, el pelotón recorrerá las carreteras de Italia, Francia, Andorra y España antes de la llegada triunfal en Madrid, que pondrá el broche de oro a la 90ª edición de la tercera 'Grande' del calendario ciclista.

El recorrido de la Vuelta a España 2025 / La Vuelta

Las 21 etapas que dan forma a la presente edición de La Vuelta presentan perfiles de todo tipo, con cinco etapas llanas (una de ellas con final en alto), siete de media montaña, seis de montaña, una ondulada y dos contrarrelojes, una por equipos y otra individual.

¿Quiénes son los últimos campeones de la Vuelta a España?

2024 - Primoz Roglic (ESL) 2023 - Sepp Kuss (EEUU) 2022 - Remco Evenepoel (BEL) 2021 - Primoz Roglic (ESL) 2020 - Primoz Roglic (ESL)

¿Dónde ver gratis por TV La Vuelta a España 2025?

En España, cada una de las 21 etapas que componen la Vuelta a España 2025 se podrán ver gratis y en abierto a través de los diferentes canales de RTVE (La 1, La 2, Teledeporte y RTVE Play).

Otra opción alternativa para seguir La Vuelta online y en streaming son las plataformas de pago Eurosport y Max, habituales en todo tipo de coberturas ciclistas. La retransmisión televisiva correrá al cargo de los canales Eurosport 1 y 2.

