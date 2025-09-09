CICLISMO
Así queda la clasificación de la Vuelta a España 2025 tras la victoria de Egan Bernal en la etapa 16
Egan Bernal se impone a Mikel Landa tras volver a neutralizarse la etapa de la Vuelta y Vingegaard sigue como líder de la clasificación general
El colombiano Egan Bernal se adjudicó el triunfo de la 16ª etapa de La Vuelta a España 2025 que volvió a ser neutralizada a ocho kilómetros de meta por las protestas propalestinas.
El ciclista del INEOS Grenadiers se impuso en un improvisado sprint bajo la pancarta de los ocho últimos kilometros y acabó por delante del español Mikel Landa.
Jonas Vingegaard continúa como líder de la clasificación general, por delante del portugués Joao Almeida y del británico Thomas Pidcock.
Respecto al desempeño de los ciclistas españoles, Abel Balderstone Roumens (Caja Rural) se coloca como el mejor situado en la general, decimosexto a 15'21" del líder Vingegaard, mientras que, decimonoveno, a +18:03, le sigue su compañero en el Caja Rural, Jaume Guardeño.
¿Cómo está la clasificación de La Vuelta a España tras la etapa 16?
Cada día, tras cada una de las 21 etapas que conforman la ronda española, puedes consultar en SPORT todas las clasificaciones de la Vuelta a España 2025 con los resultados de los principales aspirantes al maillot rojo, además de los españoles mejor clasificados.
El recorrido de la Vuelta a España 2025 abarca un total de 3.151 kilómetros repartidos en las tradicionales 21 etapas. A lo largo de las tres semanas de competición, el pelotón recorrerá las carreteras de Italia, Francia, Andorra y España antes de la llegada triunfal en Madrid, que pondrá el broche de oro a la 90ª edición de la tercera 'Grande' del calendario ciclista.
Las 21 etapas que dan forma a la presente edición de La Vuelta presentan perfiles de todo tipo, con cinco etapas llanas (una de ellas con final en alto), siete de media montaña, seis de montaña, una ondulada y dos contrarrelojes, una por equipos y otra individual.
¿Quiénes son los últimos campeones de la Vuelta a España?
2024 - Primoz Roglic (ESL)
2023 - Sepp Kuss (EEUU)
2022 - Remco Evenepoel (BEL)
2021 - Primoz Roglic (ESL)
2020 - Primoz Roglic (ESL)
¿Dónde ver gratis por TV La Vuelta a España 2025?
En España, cada una de las 21 etapas que componen la Vuelta a España 2025 se podrán ver gratis y en abierto a través de los diferentes canales de RTVE (La 1, La 2, Teledeporte y RTVE Play).
Otra opción alternativa para seguir La Vuelta online y en streaming son las plataformas de pago Eurosport y Max, habituales en todo tipo de coberturas ciclistas. La retransmisión televisiva correrá al cargo de los canales Eurosport 1 y 2.
Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en cada una de las 21 etapas de la Vuelta a España 2025 con el mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.
