Así queda la clasificación de la Vuelta a España 2025 tras la victoria de Marc Soler

Marc Soler gana la etapa de La Farrapona en la Vuelta y Jonas Vingegaard sigue como líder de la clasificación general

El líder de la clasificación general provisional, el danés del Visma, Jonas Vingegaard

El líder de la clasificación general provisional, el danés del Visma, Jonas Vingegaard / EFE

David Boti

David Boti

Barcelona

El catalán Marc Soler se adjudicó el triunfo de la decimocuarta etapa de La Vuelta a España 2025 con final en la mítica ascensión a La Farrapona.

El ciclista del UAE Emirates cruzó la meta en solitario y consiguió su victoria más importante de la temporada tras culminar una espectacular escapada.

Jonas Vingegaard continúa como líder de la clasificación general, por delante del portugués Joao Almeida y del británico Thomas Pidcock.

Respecto al desempeño de los ciclistas españoles, Abel Balderstone Roumens (Caja Rural) se coloca como el mejor situado en la general, decimosexto a 15'21" del líder Vingegaard, mientras que, decimonoveno, a +18:03, le sigue su compañero en el Caja Rural, Jaume Guardeño.

¿Cómo está la clasificación de La Vuelta a España tras la etapa 14?

Cada día, tras cada una de las 21 etapas que conforman la ronda española, puedes consultar en SPORT todas las clasificaciones de la Vuelta a España 2025 con los resultados de los principales aspirantes al maillot rojo, además de los españoles mejor clasificados.

El recorrido de la Vuelta a España 2025 abarca un total de 3.151 kilómetros repartidos en las tradicionales 21 etapas. A lo largo de las tres semanas de competición, el pelotón recorrerá las carreteras de Italia, Francia, Andorra y España antes de la llegada triunfal en Madrid, que pondrá el broche de oro a la 90ª edición de la tercera 'Grande' del calendario ciclista.

El recorrido de la Vuelta a España 2025

El recorrido de la Vuelta a España 2025 / La Vuelta

Las 21 etapas que dan forma a la presente edición de La Vuelta presentan perfiles de todo tipo, con cinco etapas llanas (una de ellas con final en alto), siete de media montaña, seis de montaña, una ondulada y dos contrarrelojes, una por equipos y otra individual.

¿Quiénes son los últimos campeones de la Vuelta a España?

2024 - Primoz Roglic (ESL)

2023 - Sepp Kuss (EEUU)

2022 - Remco Evenepoel (BEL)

2021 - Primoz Roglic (ESL)

2020 - Primoz Roglic (ESL)

¿Dónde ver gratis por TV La Vuelta a España 2025?

En España, cada una de las 21 etapas que componen la Vuelta a España 2025 se podrán ver gratis en abierto a través de los diferentes canales de RTVE (La 1, La 2, Teledeporte y RTVE Play).

Otra opción alternativa para seguir La Vuelta online y en streaming son las plataformas de pago Eurosport Max, habituales en todo tipo de coberturas ciclistas. La retransmisión televisiva correrá al cargo de los canales Eurosport 1 y 2.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en cada una de las 21 etapas de la Vuelta a España 2025 con el mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.

