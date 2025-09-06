Así queda la clasificación de la Vuelta a España 2025 tras la victoria de Marc Soler

El catalán Marc Soler se adjudicó el triunfo de la decimocuarta etapa de La Vuelta a España 2025 con final en la mítica ascensión a La Farrapona.

El ciclista del UAE Emirates cruzó la meta en solitario y consiguió su victoria más importante de la temporada tras culminar una espectacular escapada.

Jonas Vingegaard continúa como líder de la clasificación general, por delante del portugués Joao Almeida y del británico Thomas Pidcock.

Respecto al desempeño de los ciclistas españoles, Abel Balderstone Roumens (Caja Rural) se coloca como el mejor situado en la general, decimosexto a 15'21" del líder Vingegaard, mientras que, decimonoveno, a +18:03, le sigue su compañero en el Caja Rural, Jaume Guardeño.

¿Cómo está la clasificación de La Vuelta a España tras la etapa 14?

Cada día, tras cada una de las 21 etapas que conforman la ronda española, puedes consultar todas las clasificaciones de la Vuelta a España 2025 con los resultados de los principales aspirantes al maillot rojo, además de los españoles mejor clasificados.

El recorrido de la Vuelta a España 2025 abarca un total de 3.151 kilómetros repartidos en las tradicionales 21 etapas. A lo largo de las tres semanas de competición, el pelotón recorrerá las carreteras de Italia, Francia, Andorra y España antes de la llegada triunfal en Madrid, que pondrá el broche de oro a la 90ª edición de la tercera 'Grande' del calendario ciclista.

Las 21 etapas que dan forma a la presente edición de La Vuelta presentan perfiles de todo tipo, con cinco etapas llanas (una de ellas con final en alto), siete de media montaña, seis de montaña, una ondulada y dos contrarrelojes, una por equipos y otra individual.

¿Quiénes son los últimos campeones de la Vuelta a España?

2024 - Primoz Roglic (ESL) 2023 - Sepp Kuss (EEUU) 2022 - Remco Evenepoel (BEL) 2021 - Primoz Roglic (ESL) 2020 - Primoz Roglic (ESL)

¿Dónde ver gratis por TV La Vuelta a España 2025?

En España, cada una de las 21 etapas que componen la Vuelta a España 2025 se podrán ver gratis y en abierto a través de los diferentes canales de RTVE (La 1, La 2, Teledeporte y RTVE Play).

Otra opción alternativa para seguir La Vuelta online y en streaming son las plataformas de pago Eurosport y Max, habituales en todo tipo de coberturas ciclistas. La retransmisión televisiva correrá al cargo de los canales Eurosport 1 y 2.

Todas las clasificaciones actualizadas de la Vuelta a España 2025.