Así queda la clasificación de la Vuelta a España 2025 tras la victoria de Philipsen en la etapa 1

Jasper Philipsen se apunta la victoria en la etapa 1 de la Vuelta a España 2025, lo que le lleva a ponerse al frente de la clasificación general y convertirse en el primer portador del prestigioso maillot rojo en la presente edición.

El belga, del Alpecin, fue el primero en cruzar la meta en la llegada al sprint en Novara, seguido muy de cerca por Ethan Vernon (m.t.) y Orluis Aular (m.t.).

Tal como sucedió en el Tour de Francia, Jasper Philipsen volverá a vestir el maillot de líder en una gran vuelta tras la etapa inaugural. El belga también es el líder a los puntos, mientras que Alessandro Verre se pone a la cabeza en la clasificación de la montaña y Ethan Vernon lucirá el maillot blanco que le acredita como mejor joven.

Respecto al desempeño de los ciclistas españoles, el mejor situado en la clasificación general es Iván García Cortina. El del Movistar Team fue el quinto en cruzar la línea de meta, seguido inmediatamente por el también español David González.

¿Cómo está la clasificación general de La Vuelta a España tras la etapa 1?

Cada día, tras cada una de las 21 etapas que conforman la ronda española, puedes consultar en SPORT todas las clasificaciones de la Vuelta a España 2025 con los resultados de los principales aspirantes al maillot rojo, además de los españoles mejor clasificados.

¿Dónde ver gratis por TV La Vuelta a España 2025?

En España, cada una de las 21 etapas que componen la Vuelta a España 2025 se podrán ver gratis y en abierto a través de los diferentes canales de RTVE (La 1, La 2, Teledeporte y RTVE Play).

Otra opción alternativa para seguir La Vuelta online y en streaming son las plataformas de pago Eurosport y Max, habituales en todo tipo de coberturas ciclistas. La retransmisión televisiva correrá al cargo de los canales Eurosport 1 y 2.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en cada una de las 21 etapas de la Vuelta a España 2025 con el mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.