Así queda la clasificación de la Volta a la Comunitat Valenciana 2026 tras la última etapa

Raúl García Pierna se apunta la victoria en la última etapa de la Volta a la Comunitat Valenciana con inicio en Bétera y final en Valencia, mientras que Remco Evenepoel se erige como ganador en la clasificación general.

El español, del Movistar Team, fue el primero de los escapados en cruzar la meta, imponiéndose ante nombres como Adrià Pericas y Jasper Schoofs.

A pesar de no formar parte de este grupo cabecero, Remco Evenepoel hizo valer su exhibición en la etapa reina para apuntarse la victoria en la general. El del Red Bull-BORA termina su andadura en tierras valencianas en lo más alto del podio, seguido por Joao Almeida (+0:31) y Giulio Pellizzari (+0:34).

¿Cómo queda la clasificación general de la Volta a la Comunitat Valenciana tras la última etapa?

Tras cada una de las cinco etapas que conforman la presente edición de la ronda valenciana, puedes consultar en SPORT todas las clasificaciones de la Volta a la Comunitat Valenciana 2026 con los resultados de los principales aspirantes a la victoria, además de los españoles mejor clasificados.

¿Dónde ver la Volta a la Comunitat Valenciana por TV y online?

En España, la Volta a la Comunitat Valenciana podrá seguirse en directo por televisión a través de Eurosport, la cadena que ofrecerá la retransmisión completa de las cinco etapas de la ronda valenciana. Como es habitual, la cobertura se centrará en los momentos decisivos de cada jornada.

Además, la carrera también estará disponible en streaming online mediante HBO Max, plataforma que incluye la señal en directo de Eurosport y que permite seguir la competición desde cualquier dispositivo.

