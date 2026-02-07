Así queda la clasificación de la Volta a la Comunitat Valenciana 2026 tras la etapa reina: 'hachazo' de Evenepoel a Girmay en la general

Remco Evenepoel se apunta la victoria en la etapa reina de la Volta a la Comunitat Valenciana con inicio en La Nucia y final en Teulada Moraia, lo que le permite situarse en lo más alto de la clasificación general a falta de una jornada para el final.

El belga, del Red Bull-BORA-hansgrohe, fue el primero en cruzar la línea de meta, aventajando en más de 20 segundos al grupo perseguidor y estableciendo una distancia prácticamente insalvable respecto a Girmay, hasta ahora el dueño del maillot amarillo.

El podio provisional de la Volta a la Comunitat Valenciana lo completan Joao Almeida y Giulio Pellizzari, a 29 y 31 segundos de Evenepoel respectivamente.

¿Cómo está la clasificación general de la Volta a la Comunitat Valenciana tras la etapa reina?

Tras cada una de las cinco etapas que conforman la presente edición de la ronda valenciana, puedes consultar en SPORT todas las clasificaciones de la Volta a la Comunitat Valenciana 2026 con los resultados de los principales aspirantes a la victoria, además de los españoles mejor clasificados.

¿Dónde ver la Volta a la Comunitat Valenciana por TV y online?

En España, la Volta a la Comunitat Valenciana podrá seguirse en directo por televisión a través de Eurosport, la cadena que ofrecerá la retransmisión completa de las cinco etapas de la ronda valenciana. Como es habitual, la cobertura se centrará en los momentos decisivos de cada jornada.

Además, la carrera también estará disponible en streaming online mediante HBO Max, plataforma que incluye la señal en directo de Eurosport y que permite seguir la competición desde cualquier dispositivo.

