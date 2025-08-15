Así queda la clasificación del Tour de Dinamarca 2025 tras la victoria de Pedersen en la etapa reina

Mads Pedersen ese apunta la victoria en la etapa 4 del Tour de Dinamarca 2025, lo que le permite mantenerse al frente de la clasificación general a falta de una jornada y acariciar el triunfo final.

El danés, del Lidl-Trek, dio un golpe de autoridad en la etapa reina, cruzando en solitario la línea de meta en Vejle. El segundo en discordia fue Tibor del Grosso (+0:31), seguido muy de cerca por el francés Antoine L'Hote (+0:32).

La victoria de Pedersen deja su victoria en la general prácticamente vista para sentencia. El del Lidl-Trek aventaja ahora en 58 segundos a Niklas Larsen, mientras que Lukas Kubis completa el podio provisional a +1:18.

Respecto al desempeño de los ciclistas españoles, Francisco Muñoz toma el relevo de Unai Zubeldia como el mejor situado en la general. El del Team Polti ocupa la 31ª posición a +7:01 de la cabeza.

¿Cómo está la clasificación general del Tour de Dinamarca tras la etapa 4?

Cada día, tras cada una de las cinco etapas que conforman la presente edición, puedes consultar en SPORT todas las clasificaciones del Tour de Dinamarca 2025 con los resultados de las principales aspirantes al maillot de líder.

¿Dónde ver el Tour de Dinamarca 2025 por TV en España?

En España, las 5 etapas que componen el Tour de Dinamarca 2025 se podrán ver por TV a través de Eurosport, que conectará su emisión para ofrecer las últimas horas de cada jornada.

