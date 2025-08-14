Así queda la clasificación del Tour de Dinamarca 2025 tras la victoria de Söderqvist en la contrarreloj

Jakob Söderqvist es el ganador de la contrarreloj de la etapa 3 del Tour de Dinamarca 2025, mientras que su compañero de equipo Mads Pedersen se mantiene al frente de la clasificación general.

El sueco, del Lidl-Trek, marcó el mejor tiempo en Kerteminde, seguido por Alec Segaert (+0:05 ) y Mads Pedersen (+0:14).

Los resultados de la contrarreloj refuerzan la condición de líder de Mads Pedersen antes de la etapa reina. El danés aventaja en 10 segundos a Niklas Larsen, mientras que Söderqvist completa el podio provisional a +0:34.

Respecto al desempeño de los ciclistas españoles, Unai Zubeldia sigue siendo el mejor situado en la general. El del Euskaltel-Euskadi ocupa la 52ª posición a +3:02 de la cabeza.

¿Cómo está la clasificación general del Tour de Dinamarca tras la etapa 3?

Cada día, tras cada una de las cinco etapas que conforman la presente edición, puedes consultar en SPORT todas las clasificaciones del Tour de Dinamarca 2025 con los resultados de las principales aspirantes al maillot de líder.

¿Dónde ver el Tour de Dinamarca 2025 por TV en España?

En España, las 5 etapas que componen el Tour de Dinamarca 2025 se podrán ver por TV a través de Eurosport, que conectará su emisión para ofrecer las últimas horas de cada jornada.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en cada una de las 5 etapas del Tour de Dinamarca 2025 con el mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.