Así queda la clasificación general de la Vuelta a España Femenina 2026 tras la etapa 2

Shari Bossuyt se ha apuntado la victoria en la segunda etapa de la Vuelta a España Femenina 2026, con inicio en Lobios y final en San Cibrao das Viñas, mientras que Franziska Koch es la nueva líder de la clasificación general.

La belga, del AG Soudal Team, fue la primera en cruzar la meta en una frenética llegada al sprint, llevándose una victoria milimétrica ante la nueva líder Franziska Koch.

Lo acontecido en la segunda etapa de la Vuelta a España Femenina ha comportado cambios en la clasificación general. Koch y Bossuyt, las dos grandes protagonistas del día, asaltan la primera y la segunda posición de la clasificación, con la belga a 6 segundos de la alemana, mientras que Lotte Kopecky completa el podio provisional. Pauline Ferrand-Prévot, gran favorita al maillot rojo, queda fuera del top-10 (11ª a +16 segundos de la cabeza).

Respecto al papel de las ciclistas españolas, Paula Blasi se mantiene como la mejor situada en la clasificación. La del UAE Team ADQ es la encargada de cerrar el top-10 de la general, situándose a 16 segundos de la líder. Mismo tiempo registran las también españolas Usoa Ostolaza y Mavi García, 16ª y 18ª respectivamente

La clasificación de la Vuelta a España Femenina 2026 tras la etapa 2

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