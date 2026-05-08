Así queda la clasificación general de la Vuelta a España Femenina 2026 tras la etapa 6

Anne van der Breggen se ha apuntado la victoria en la sexta etapa de la Vuelta a España Femenina 2026, con inicio en Gijón y final en Les Praeres, lo que le permite asaltar el liderato de la clasificación general a falta de la disputa de la etapa reina.

La neerlandesa, del Team SD Worx-Protime, fue la primera en coronar el colosal Les Praeres, imponiéndose ante Paula Blasi y Marion Bunel en un ascenso final trepidante.

Lo acontecido en la penúltima etapa de la Vuelta a España Femenina ha sacudido por completo la carrera por el codiciado maillot rojo, con las tres protagonistas del día como grandes favorecidas. Anne van der Breggen le arrebata la primera posición a Lotte Kopecky, Paula Blasi asalta la segunda posición a +0: 18 de la cabeza y Marion Bunel completa el podio provisional a +0:41.

Dejando de lado a Paula Blasi, la española mejor situada en la clasificación general es Usoa Ostolaza. La del Laboral Kutxa asciende hasta la séptima posición de la clasificación, situándose a +1:25 de la nueva líder.

La clasificación de la Vuelta a España Femenina 2026 tras la etapa 6

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