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CICLISMO

Así queda la clasificación general de la Vuelta a España Femenina 2026 tras la etapa 6

Consulta la clasificación de la Vuelta a España Femenina 2026 hoy tras la sexta etapa: resultados, líder y tiempos de Paula Blasi, Van der Breggen y Lotte Kopecky

Anne van der Breggen, nueva líder de la Vuelta a España 2026

Anne van der Breggen, nueva líder de la Vuelta a España 2026 / X

Alberto Teruel

Alberto Teruel

Barcelona

Anne van der Breggen se ha apuntado la victoria en la sexta etapa de la Vuelta a España Femenina 2026, con inicio en Gijón y final en Les Praeres, lo que le permite asaltar el liderato de la clasificación general a falta de la disputa de la etapa reina.

La neerlandesa, del Team SD Worx-Protime, fue la primera en coronar el colosal Les Praeres, imponiéndose ante Paula Blasi y Marion Bunel en un ascenso final trepidante.

Lo acontecido en la penúltima etapa de la Vuelta a España Femenina ha sacudido por completo la carrera por el codiciado maillot rojo, con las tres protagonistas del día como grandes favorecidas. Anne van der Breggen le arrebata la primera posición a Lotte Kopecky, Paula Blasi asalta la segunda posición a +0: 18 de la cabeza y Marion Bunel completa el podio provisional a +0:41.

Dejando de lado a Paula Blasi, la española mejor situada en la clasificación general es Usoa Ostolaza. La del Laboral Kutxa asciende hasta la séptima posición de la clasificación, situándose a +1:25 de la nueva líder.

La clasificación de la Vuelta a España Femenina 2026 tras la etapa 6

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Tras cada una de las siete etapas que conforman la presente edición de la ronda española, puedes consultar en SPORT todas las clasificaciones de la Vuelta a España 2026 con los resultados de las principales aspirantes a la victoria, además de las españolas mejor clasificadas.

¿Dónde ver la Vuelta a España Femenina 2026 gratis por TV y en directo?

En España, la presente edición de la Vuelta a España Femenina se podrá ver gratis por TV a través de Teledeporte y online en RTVE Play.

Otra opción alternativa para seguir la Vuelta a España 2026 son las plataformas de pago Eurosport y HBO Max, habituales en todo tipo de coberturas ciclistas.

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Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda tras cada una de las siete etapas que dan forma a la ronda española con mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de las protagonistas.

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