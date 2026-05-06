Así queda la clasificación general de la Vuelta a España Femenina 2026 tras la etapa 4

Lotte Kopecky se ha apuntado la victoria en la cuarta etapa de la Vuelta a España Femenina 2026, con inicio en Monforte de Lemos y final en Monforte de Lemos, lo que le permite asaltar lo más alto de la clasificación general a falta de tres jornadas para el final.

La belga, del Team SD Worx-Protime, fue la primera en cruzar la meta después de imponer su ley en el masivo sprint final.

Lo acontecido en la cuarta etapa de la Vuelta a España Femenina trae consigo cambios en la clasificación general. Lotte Kopecky asalta la primera posición, aventajando en +0:06 a la hasta ahora líder Franziska Koch y en +0:12 a Cédrine Kerbaol, que completa el podio provisional. Ferrand-Prévot, favorita en la carrera por el codiciado maillot rojo, consigue colarse por primera vez en el top-10, situándose novena a +0:26 de la cabeza.

Respecto al papel de las ciclistas españolas, Paula Blasi se mantiene como la mejor situada en la clasificación. La del UAE Team ADQ es la encargada de cerrar el top-10 de la general, situándose a +0:26 segundos de la nueva líder. Mismo tiempo registran las también españolas Mavi García y Usoa Ostolaza, 12ª y 15ª respectivamente.

La clasificación de la Vuelta a España Femenina 2026 tras la etapa 4

Results powered by FirstCycling.com

Tras cada una de las siete etapas que conforman la presente edición de la ronda española, puedes consultar en SPORT todas las clasificaciones de la Vuelta a España 2026 con los resultados de las principales aspirantes a la victoria, además de las españolas mejor clasificadas.

¿Dónde ver la Vuelta a España Femenina 2026 gratis por TV y en directo?

En España, la presente edición de la Vuelta a España Femenina se podrá ver gratis por TV a través de Teledeporte y online en RTVE Play.

Otra opción alternativa para seguir la Vuelta a España 2026 son las plataformas de pago Eurosport y HBO Max, habituales en todo tipo de coberturas ciclistas.

Noticias relacionadas

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda tras cada una de las siete etapas que dan forma a la ronda española con mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de las protagonistas.