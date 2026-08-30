Así queda la clasificación general de la Vuelta a España 2026 hoy tras la etapa 9

Enric Mas se apunta la victoria en la novena etapa de la Vuelta a España 2026, con inicio en La Vila Joiosa y final en Alto de Aitana, lo que le permite mantener el liderato en la clasificación general y se asegura el maillot rojo hasta el martes.

El corredor del Movistar Team fue el primero en coronar el Alto de Aitana después imponerse en un pulso trepidante ante Oscar Onley, el único que consiguió mantenerle el ritmo en los kilómetros finales.

La primera victoria de Enric Mas en la presente edición de La Vuelta le permite afianzar su 'status' como líder de la general. El jefe de filas del Movistar Team acudirá a la jornada de descanso encabezando la clasificación a +1:18 de Primoz Roglic y a +1:39 de Felix Gall, los encargados de completar el podio provisional. Richard Carapaz, otro de los grandes aspirantes al rojo, ocupa la quinta posición a +3:26 de la cabeza.

La clasificación de la etapa 9 de la Vuelta a España

Enric Mas (Movistar Team): 5:10:40 Oscar Onley (Netcompany INEOS): m.t. Primož Roglič (Red Bull - BORA - hansgrohe): +0:12 Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team): +0:18 Cristián Rodríguez (XDS Astana Team): +0:20 Mattias Skjelmose (Lidl - Trek): +0:20 Jarno Widar (Lotto Intermarché): +0:25 Richard Carapaz (XDS Astana Team): +0:33 Harold Tejada (EF Education - EasyPost): +0:54 Santiago Buitrago (Bahrain - Victorious): +1:41 Sepp Kuss (Team Visma | Lease a Bike): +1:44 Gregor Mühlberger (Decathlon CMA CGM Team): +1:44 Ramses Debruyne (Alpecin - Premier Tech): +1:51 Clément Berthet (Groupama - FDJ United): +1:51 Jakob Omrzel (Bahrain - Victorious): +1:51 Matthew Riccitello (Decathlon CMA CGM Team): +2:12 Filippo Zana (Soudal Quick-Step): +3:15 Juan Felipe Rodriguez (EF Education - EasyPost): +3:22 Pavel Sivakov (Team Picnic PostNL): +3:22 Gijs Leemreize (UAE Team Emirates - XRG): +3:36 Milan Vader (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team): +3:52 Guillaume Martin (Groupama - FDJ United): +4:37 Léo Bisiaux (Decathlon CMA CGM Team): +5:18 Raúl García Pierna (Movistar Team): +6:20 Kevin Vermaerke (UAE Team Emirates - XRG): +7:23 Mario Aparicio (Burgos Burpellet BH): +7:34 Emanuel Buchmann (Cofidis): +7:34 Marcel Camprubí (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team): +7:36 José Manuel Díaz (Burgos Burpellet BH): +7:51 Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step): +8:22 Andreas Kron (Uno-X Mobility): +9:47 Carlos Rodríguez (Netcompany INEOS): +10:21 Jack Haig (Netcompany INEOS): +10:58 Bruno Armirail (Team Visma | Lease a Bike): +11:33 Jan Hirt (NSN Cycling Team): +11:33 Alexey Lutsenko (NSN Cycling Team): +12:16 Finlay Pickering (Team Jayco AlUla): +13:29 Embret Svestad-Bårdseng (Netcompany INEOS): +13:39 Urko Berrade (Equipo Kern Pharma): +13:39 Pablo Castrillo (Movistar Team): +13:39 Callum Scotson (Decathlon CMA CGM Team): +13:47 Axel Laurance (Netcompany INEOS): +14:29 Enzo Paleni (Groupama - FDJ United): +14:30 Stefan Küng (Tudor Pro Cycling Team): +14:50 Valentin Madouas (Groupama - FDJ United): +14:50 Koen Bouwman (Team Jayco AlUla): +14:50 James Shaw (EF Education - EasyPost): +15:20 Patrick Konrad (Lidl - Trek): +15:42 Hugo Hofstetter (NSN Cycling Team): +15:42 José Luis Faura (Burgos Burpellet BH): +16:42

Así está la clasificación general de La Vuelta tras la etapa 9

Enric Mas (Movistar Team): 28:34:03 Primož Roglič (Red Bull - BORA - hansgrohe): +1:18 Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team): +1:39 Oscar Onley (Netcompany INEOS): +2:20 Richard Carapaz (EF Education - EasyPost): +3:26 Mattias Skjelmose (Lidl - Trek): +3:55 Sepp Kuss (Team Visma | Lease a Bike): +4:09 Harold Tejada (XDS Astana Team): +4:39 Jakob Omrzel (Decathlon CMA CGM Team): +7:33 Gregor Mühlberger (Bahrain - Victorious): +8:05 Clément Berthet (Groupama - FDJ United): +9:32 Jarno Widar (Lotto Intermarché): +9:34 Cristián Rodríguez (XDS Astana Team): +9:42

Tras la disputa de cada una de las 21 etapas que conforman la presente edición de la ronda española, puedes consultar en SPORT todas las clasificaciones de la Vuelta a España 2026 con los resultados de los principales aspirantes a la victoria, además de los españoles mejor clasificados.

La presente edición de la Vuelta a España contará con un recorrido de 3.275 kilómetros repartidos a lo largo de las tradicionales 21 etapas y en los que la montaña tendrá gran protagonismo. Estas contarán con perfiles de todo tipo, incluyendo 4 etapas llanas, 5 onduladas, 4 de media montaña, 6 de montaña y 2 contrarrelojes individuales.

El recorrido de la Vuelta a España 2026 / La Vuelta

Los últimos ganadores de la Vuelta a España

2025 - Jonas Vingegaard (DIN) 2024 - Primoz Roglic (ESL) 2023 - Sepp Kuss (EEUU) 2022 - Remco Evenepoel (BEL) 2021 - Primoz Roglic (ESL) 2020 - Primoz Roglic (ESL) 2019 - Primoz Roglic (ESL)

¿Dónde ver la Vuelta a España 2026 gratis y en abierto por TV?

En España, cada una de las 21 etapas que componen la Vuelta a España 2026 se podrán ver gratis y en abierto a través de los diferentes canales de RTVE. La emisión televisiva arrancará en Teledeporte y cambiará a La 2 o a La 1 para el tramo final de cada jornada.

Otra opción alternativa para seguir la ronda española online y en streaming son las plataformas de pago Eurosport y HBO Max, habituales en todo tipo de coberturas ciclistas. La retransmisión televisiva correrá al cargo de los canales Eurosport 1 y 2.

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