Así queda la clasificación general de la Vuelta a España 2026 hoy tras la etapa 6

Tadej Pogacar se apunta la victoria en la sexta etapa de la Vuelta a España 2026, con inicio en Alcossebre y final en Castellón, lo que le permmite mantener el liderato de la clasificación general antes de enfrentarse a una nueva jornada de alta montaña que promete volver a tener incidencia en la general.

El corredor del UAE Team fue el primero en cruzar la meta después de imponerse ante Enric Mas, con quién mantuvo un trepidante mano a mano una vez superada la ascensión a El Bartolo (9,4 km al 7%). Por detrás de los escapados llegó Ramses Debruyne a +0:38, tercero del día después de imponerse en el grupo de Roglic, Gall, Carapaz y Tejada.

Lo acontecido en la última jornada de La Vuelta trae consigo cambios significativos en la general. Tadej Pogacar se mantiene al frente de la clasificación, pero el segundo cajón pasa a ser ocupado por Enric Mas, que se mantiene a +3:34 del esloveno. Primoz Roglic es el encargado de completar el podio, aunque pierde terreno y queda a +4:21 de la cabeza.

La clasificación de la etapa 6 de la Vuelta a España

Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG): 4:12:40 Enric Mas (Movistar Team): m.t. Ramses Debruyne (Alpecin - Premier Tech): +0:46 Richard Carapaz (EF Education - EasyPost): +0:46 Harold Tejada (XDS Astana Team): +0:46 Primož Roglič (Decathlon CMA CGM Team): +0:46 Felix Gall (Red Bull - BORA - hansgrohe): +0:46 Cristián Rodríguez (XDS Astana Team): +1:38 Clément Berthet (Groupama - FDJ United): +1:38 Mattias Skjelmose (Lidl - Trek): +1:38 Sepp Kuss (Team Visma | Lease a Bike): +1:38 Oscar Onley (Netcompany INEOS): +1:38 Andreas Kron (Uno-X Mobility): +3:46 Marcel Camprubí (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team): +3:46 José Manuel Díaz (Lidl - Trek): +3:46 Patrick Konrad (Burgos Burpellet BH): +3:46 Gianmarco Garofoli (Soudal Quick-Step): +3:46 Jakob Omrzel (Bahrain - Victorious): +3:48 Santiago Buitrago (Bahrain - Victorious): +3:48 Mattia Gaffuri (Team Picnic PostNL): +3:48 Embret Svestad-Bårdseng (Netcompany INEOS): +3:48 Guillaume Martin (Groupama - FDJ United): +3:48 Matthew Riccitello (Decathlon CMA CGM Team): +3:48 Jarno Widar (Lotto Intermarché): +3:48 Gregor Mühlberger (Decathlon CMA CGM Team): +3:48 Gijs Leemreize (Team Picnic PostNL): +5:32 Mario Aparicio (Burgos Burpellet BH): +5:32 Hannes Wilksch (Tudor Pro Cycling Team): +5:32 Léo Bisiaux (Team Jayco AlUla): +5:45 Finlay Pickering (Decathlon CMA CGM Team): +5:45 Carlos Canal (Movistar Team): +5:45

Así está la clasificación general de La Vuelta tras la etapa 6

Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG): 15:38:27 Enric Mas (Movistar Team): +3:34 Primož Roglič (Red Bull - BORA - hansgrohe): +4:21 Richard Carapaz (EF Education - EasyPost): +4:50 Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team): +4:55 Sepp Kuss (Team Visma | Lease a Bike): +5:36 Oscar Onley (Netcompany INEOS): +5:37 Ramses Debruyne (Alpecin - Premier Tech): +5:40 Mattias Skjelmose (Lidl - Trek): +5:58 Harold Tejada (XDS Astana Team): +6:30

Tras la disputa de cada una de las 21 etapas que conforman la presente edición de la ronda española, puedes consultar en SPORT todas las clasificaciones de la Vuelta a España 2026 con los resultados de los principales aspirantes a la victoria, además de los españoles mejor clasificados.

La presente edición de la Vuelta a España contará con un recorrido de 3.275 kilómetros repartidos a lo largo de las tradicionales 21 etapas y en los que la montaña tendrá gran protagonismo. Estas contarán con perfiles de todo tipo, incluyendo 4 etapas llanas, 5 onduladas, 4 de media montaña, 6 de montaña y 2 contrarrelojes individuales.

El recorrido de la Vuelta a España 2026 / La Vuelta

Los últimos ganadores de la Vuelta a España

2025 - Jonas Vingegaard (DIN) 2024 - Primoz Roglic (ESL) 2023 - Sepp Kuss (EEUU) 2022 - Remco Evenepoel (BEL) 2021 - Primoz Roglic (ESL) 2020 - Primoz Roglic (ESL) 2019 - Primoz Roglic (ESL)

¿Dónde ver la Vuelta a España 2026 gratis y en abierto por TV?

En España, cada una de las 21 etapas que componen la Vuelta a España 2026 se podrán ver gratis y en abierto a través de los diferentes canales de RTVE. La emisión televisiva arrancará en Teledeporte y cambiará a La 2 o a La 1 para el tramo final de cada jornada.

Otra opción alternativa para seguir la ronda española online y en streaming son las plataformas de pago Eurosport y HBO Max, habituales en todo tipo de coberturas ciclistas. La retransmisión televisiva correrá al cargo de los canales Eurosport 1 y 2.

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