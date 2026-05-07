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CICLISMO

Así queda la clasificación general de la Vuelta a España Femenina 2026 tras la etapa 5

Consulta la clasificación de la Vuelta a España Femenina 2026 hoy tras la quinta etapa: resultados, líder y tiempos de Paula Blasi, Pauline Ferrand-Prévot y Lotte Kopecky

Lotte Kopecky, líder de la Vuelta Femenina 2026 tras la etapa 5

Lotte Kopecky, líder de la Vuelta Femenina 2026 tras la etapa 5 / EFE

Alberto Teruel

Alberto Teruel

Barcelona

Mischa Bredewold se ha apuntado la victoria en la segunda etapa de la Vuelta a España Femenina 2026, con inicio en León y final en Astorga, mientras que Lotte Kopecky se mantiene en lo más alto de la clasificación general antes de que la ronda española se adentre en su tramo más decisivo.

La neerlandesa, del Team SD Worx-Protime, fue la primera en cruzar la meta en el ajustado sprint final después de que su compañera Kopecky decidiese cederle los focos.

Lo acontecido en la quinta etapa de la Vuelta a España Femenina no trae consigo grandes cambios en la clasificación general. Lotte Kopecky se mantiene en la primera posición, ampliando su ventaja respecto a Franziska Koch a +0:12 y en +0:18 a Cédrine Kerbaol, que completa el podio provisional. Ferrand-Prévot, que partía como favorita en la carrera por el codiciado maillot rojo, se cae del top-10, situándose undécima a +0:32 de la cabeza.

Respecto al papel de las ciclistas españolas, Paula Blasi se mantiene como la mejor situada en la clasificación. La del UAE Team ADQ es la encargada de cerrar el top-10 de la general, situándose a +0:32 segundos de Kopecky. Mismo tiempo registran las también españolas Mavi García y Usoa Ostolaza, 13ª y 15ª respectivamente.

La clasificación de la Vuelta a España Femenina 2026 tras la etapa 5

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Tras cada una de las siete etapas que conforman la presente edición de la ronda española, puedes consultar en SPORT todas las clasificaciones de la Vuelta a España 2026 con los resultados de las principales aspirantes a la victoria, además de las españolas mejor clasificadas.

¿Dónde ver la Vuelta a España Femenina 2026 gratis por TV y en directo?

En España, la presente edición de la Vuelta a España Femenina se podrá ver gratis por TV a través de Teledeporte y online en RTVE Play.

Otra opción alternativa para seguir la Vuelta a España 2026 son las plataformas de pago Eurosport y HBO Max, habituales en todo tipo de coberturas ciclistas.

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Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda tras cada una de las siete etapas que dan forma a la ronda española con mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de las protagonistas.

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