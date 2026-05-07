Así queda la clasificación general de la Vuelta a España Femenina 2026 tras la etapa 5

Mischa Bredewold se ha apuntado la victoria en la segunda etapa de la Vuelta a España Femenina 2026, con inicio en León y final en Astorga, mientras que Lotte Kopecky se mantiene en lo más alto de la clasificación general antes de que la ronda española se adentre en su tramo más decisivo.

La neerlandesa, del Team SD Worx-Protime, fue la primera en cruzar la meta en el ajustado sprint final después de que su compañera Kopecky decidiese cederle los focos.

Lo acontecido en la quinta etapa de la Vuelta a España Femenina no trae consigo grandes cambios en la clasificación general. Lotte Kopecky se mantiene en la primera posición, ampliando su ventaja respecto a Franziska Koch a +0:12 y en +0:18 a Cédrine Kerbaol, que completa el podio provisional. Ferrand-Prévot, que partía como favorita en la carrera por el codiciado maillot rojo, se cae del top-10, situándose undécima a +0:32 de la cabeza.

Respecto al papel de las ciclistas españolas, Paula Blasi se mantiene como la mejor situada en la clasificación. La del UAE Team ADQ es la encargada de cerrar el top-10 de la general, situándose a +0:32 segundos de Kopecky. Mismo tiempo registran las también españolas Mavi García y Usoa Ostolaza, 13ª y 15ª respectivamente.

La clasificación de la Vuelta a España Femenina 2026 tras la etapa 5

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