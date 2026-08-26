Así queda la clasificación general de la Vuelta a España 2026 hoy tras la etapa 5

Mathew Brennan se apunta la victoria en la quinta etapa de la Vuelta a España 2026, con inicio en Falset y final en Roquetes, mientras que Tadej Pogacar mantiene su ventaja al frente de la clasificación general antes de que la montaña vuelva a adueñarse de la ronda española.

El corredor del Team Visma fue el primero en cruzar la meta tras imponerse con autoridad en un sprint final muy bien controlado por su equipo. El británico no dio opción a Jordi Meeus ni a Vincenzo Albanese, segundo y tercero del día respectivamente.

La disputa de la quinta jornada de competición no trae consigo grandes cambios en la general. Tadej Pogacar mantiene su enorme ventaja al frente de la clasificación, mientras que Primoz Roglic (+3:21) y Enric Mas (+3:32) completan el podio provisional.

La clasificación de la etapa 5 de la Vuelta a España

Matthew Brennan (Team Visma | Lease a Bike): 3:47:02 Jordi Meeus (Red Bull - BORA - hansgrohe): m.t. Vincenzo Albanese (EF Education - EasyPost): m.t. Alessandro Romele (XDS Astana Team): m.t. Axel Laurance (Netcompany INEOS): m.t. Christophe Laporte (Movistar Team): m.t. Orluis Aular (Team Visma | Lease a Bike): m.t. Alberto Dainese (Soudal Quick-Step): m.t. Vito Braet (Lotto Intermarché): m.t. David González (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team): m.t. Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike): m.t. Pau Miquel (Bahrain - Victorious): m.t. Bastien Tronchon (Groupama - FDJ United): m.t. Hugo Hofstetter (NSN Cycling Team): m.t. Henok Mulubrhan (Uno-X Mobility): m.t. Rasmus Tiller (XDS Astana Team): m.t. Bryan Coquard (Cofidis): m.t. Marcel Camprubí (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team): m.t. Alessandro Covi (Team Jayco AlUla): m.t. Clément Alleno (Burgos Burpellet BH): m.t. Henri-François Renard-Haquin (Team Picnic PostNL): m.t. Thibau Nys (Lidl - Trek): m.t. Carlos Canal (Movistar Team): m.t. Iván Cobo (Equipo Kern Pharma): m.t. Fabian Weiss (Tudor Pro Cycling Team): m.t. Luca Van Boven (Lotto Intermarché): m.t. Pello Bilbao (Bahrain - Victorious): m.t. Ben Tulett (Team Visma | Lease a Bike): m.t. Enzo Paleni (Equipo Kern Pharma): m.t. Ibon Ruiz (Groupama - FDJ United): m.t. Gregor Mühlberger (Decathlon CMA CGM Team): m.t. Harold Tejada (XDS Astana Team): m.t. Julien Bernard (Lidl - Trek): m.t. Gijs Leemreize (Team Picnic PostNL): m.t. Lorenzo Rota (Lotto Intermarché): m.t. Victor Langellotti (XDS Astana Team): m.t. Guillaume Martin (Groupama - FDJ United): m.t. Milan Vader (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team): m.t. Finlay Pickering (Team Jayco AlUla): m.t. Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility): m.t. Rudy Molard (Groupama - FDJ United): m.t. Ramses Debruyne (Alpecin - Premier Tech): m.t. Valentin Madouas (Groupama - FDJ United): m.t. Clément Berthet (Groupama - FDJ United): m.t. Callum Scotson (Decathlon CMA CGM Team): m.t. Andreas Leknessund (Uno-X Mobility): m.t. Attila Valter (Bahrain - Victorious): m.t. Koen Bouwman (Team Jayco AlUla): m.t. Gianmarco Garofoli (Soudal Quick-Step): m.t. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG): m.t.

Así está la clasificación general de La Vuelta tras la etapa 5

Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG): 11:26:01 Primož Roglič (Red Bull - BORA - hansgrohe): +3:21 Enric Mas (Movistar Team): +3:32 Sepp Kuss (Team Visma | Lease a Bike): +3:44 Oscar Onley (Netcompany INEOS): +3:45 Richard Carapaz (EF Education - EasyPost): +3:50 Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team): +3:57 Mattias Skjelmose (Lidl - Trek): +4:06 Jarno Widar (Lotto Intermarché): +4:06 Jay Vine (UAE Team Emirates - XRG): +4:11

Tras la disputa de cada una de las 21 etapas que conforman la presente edición de la ronda española, puedes consultar en SPORT todas las clasificaciones de la Vuelta a España 2026 con los resultados de los principales aspirantes a la victoria, además de los españoles mejor clasificados.

La presente edición de la Vuelta a España contará con un recorrido de 3.275 kilómetros repartidos a lo largo de las tradicionales 21 etapas y en los que la montaña tendrá gran protagonismo. Estas contarán con perfiles de todo tipo, incluyendo 4 etapas llanas, 5 onduladas, 4 de media montaña, 6 de montaña y 2 contrarrelojes individuales.

El recorrido de la Vuelta a España 2026 / La Vuelta

Los últimos ganadores de la Vuelta a España

2025 - Jonas Vingegaard (DIN) 2024 - Primoz Roglic (ESL) 2023 - Sepp Kuss (EEUU) 2022 - Remco Evenepoel (BEL) 2021 - Primoz Roglic (ESL) 2020 - Primoz Roglic (ESL) 2019 - Primoz Roglic (ESL)

¿Dónde ver la Vuelta a España 2026 gratis y en abierto por TV?

En España, cada una de las 21 etapas que componen la Vuelta a España 2026 se podrán ver gratis y en abierto a través de los diferentes canales de RTVE. La emisión televisiva arrancará en Teledeporte y cambiará a La 2 o a La 1 para el tramo final de cada jornada.

Otra opción alternativa para seguir la ronda española online y en streaming son las plataformas de pago Eurosport y HBO Max, habituales en todo tipo de coberturas ciclistas. La retransmisión televisiva correrá al cargo de los canales Eurosport 1 y 2.

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