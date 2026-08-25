Así queda la clasificación general de la Vuelta a España 2026 hoy tras la etapa 4: hachazo de Pogacar en Andorra

Tadej Pogacar se apunta la victoria en la cuarta etapa de la Vuelta a España 2026, con inicio y final en Andorra, lo que le permite abrir brecha respecto a sus perseguidores en la carrera por la clasificación general antes de afrontar una etapa de transición en la que los velocistas apuntan a disponer de una nueva oportunidad de victoria.

El líder del UAE Team llegó en solitario al Principado tras lanzar un descomunal ataque a 50 kilómetros en la Collada de Beixalis que ninguno de sus oponentes fue capaz de seguir. Jarno Widar sorprendió al imponerse al resto de favoritos, mientras que Felix Gall cruzó en tercera posición.

Lo acontecido en Andorra ha sacudido por completo la carrera por la general. Tadej Pogacar da un hachazo a la cabeza de la clasificación, pasándo a aventajar en +3:21 a su principal perseguidor y cuatro veces ganador de La Vuelta Primoz Roglic. El encargado de completar el podio provisional es el balear Enric Mas, tercero a +3:32 de la cabeza.

La clasificación de la etapa 4 de la Vuelta a España

Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG): 2:40:35 Jarno Widar (Lotto Intermarché): +2:39 Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team): +2:39 Oscar Onley (Netcompany INEOS): +2:39 Sepp Kuss (Team Visma | Lease a Bike): +2:39 Enric Mas (Movistar Team): +2:39 Primož Roglič (Red Bull - BORA - hansgrohe): +2:39 Mattias Skjelmose (EF Education - EasyPost): +2:57 Richard Carapaz (Lidl - Trek): +3:17 Gregor Mühlberger (Decathlon CMA CGM Team): +3:17 Jay Vine (UAE Team Emirates - XRG): +3:37 Ramses Debruyne (Alpecin - Premier Tech): +3:57 Harold Tejada (XDS Astana Team): +4:34 Pablo Torres (UAE Team Emirates - XRG): +4:40 Clément Berthet (Tudor Pro Cycling Team): +5:14 Marco Brenner (Groupama - FDJ United): +6:29 Jan Hirt (NSN Cycling Team): +6:43 Ibon Ruiz (Equipo Kern Pharma): +6:59 Ben Tulett (Team Visma | Lease a Bike): +7:48

Así está la clasificación general de La Vuelta tras la etapa 4

Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG): 7:38:59 Primož Roglič (Red Bull - BORA - hansgrohe): +3:21 Enric Mas (Movistar Team): +3:32 Sepp Kuss (Team Visma | Lease a Bike): +3:44 Oscar Onley (Netcompany INEOS): +3:45 Richard Carapaz (EF Education - EasyPost): +3:50 Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team): +3:57 Mattias Skjelmose (Lidl - Trek): +4:06 Jarno Widar (Lotto Intermarché): +4:06 Jay Vine (UAE Team Emirates - XRG): +4:11 Gregor Mühlberger (Decathlon CMA CGM Team): +4:34 Ramses Debruyne (Alpecin - Premier Tech): +4:44 Pablo Torres (UAE Team Emirates - XRG): +5:27 Harold Tejada (XDS Astana Team): +5:30 Marco Brenner (Tudor Pro Cycling Team): +6:02 Clément Berthet (Groupama - FDJ United): +7:32 Ibon Ruiz (Equipo Kern Pharma): +8:37 Léo Bisiaux (Decathlon CMA CGM Team): +8:44 Ben Tulett (Team Visma | Lease a Bike): +8:44 Jakob Omrzel (Bahrain - Victorious): +9:17 Guillaume Martin (Groupama - FDJ United): +9:25 Jørgen Nordhagen (Team Visma | Lease a Bike): +9:26 Jan Hirt (NSN Cycling Team): +9:47 Cristián Rodríguez (XDS Astana Team): +9:51 Finlay Pickering (Team Jayco AlUla): +9:54 Embret Svestad-Bårdseng (Netcompany INEOS): +10:52 Mikel Landa (Soudal Quick-Step): +11:31

Tras la disputa de cada una de las 21 etapas que conforman la presente edición de la ronda española, puedes consultar en SPORT todas las clasificaciones de la Vuelta a España 2026 con los resultados de los principales aspirantes a la victoria, además de los españoles mejor clasificados.

La presente edición de la Vuelta a España contará con un recorrido de 3.275 kilómetros repartidos a lo largo de las tradicionales 21 etapas y en los que la montaña tendrá gran protagonismo. Estas contarán con perfiles de todo tipo, incluyendo 4 etapas llanas, 5 onduladas, 4 de media montaña, 6 de montaña y 2 contrarrelojes individuales.

El recorrido de la Vuelta a España 2026 / La Vuelta

Los últimos ganadores de la Vuelta a España

2025 - Jonas Vingegaard (DIN) 2024 - Primoz Roglic (ESL) 2023 - Sepp Kuss (EEUU) 2022 - Remco Evenepoel (BEL) 2021 - Primoz Roglic (ESL) 2020 - Primoz Roglic (ESL) 2019 - Primoz Roglic (ESL)

¿Dónde ver la Vuelta a España 2026 gratis y en abierto por TV?

En España, cada una de las 21 etapas que componen la Vuelta a España 2026 se podrán ver gratis y en abierto a través de los diferentes canales de RTVE. La emisión televisiva arrancará en Teledeporte y cambiará a La 2 o a La 1 para el tramo final de cada jornada.

Otra opción alternativa para seguir la ronda española online y en streaming son las plataformas de pago Eurosport y HBO Max, habituales en todo tipo de coberturas ciclistas. La retransmisión televisiva correrá al cargo de los canales Eurosport 1 y 2.

Noticias relacionadas

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en cada una de las 21 etapas de la Vuelta a España 2026 con el mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.