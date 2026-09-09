Así queda la clasificación general de la Vuelta a España 2026 hoy tras la etapa 17

Matthew Brennan se apunta la victoria en la decimoséptima etapa de la Vuelta a España 2026, con inicio en Dos Hermanas y final en Sevilla, mientras que Enric Mas se mantiene como líder de la clasificación general antes de la decisiva contrarreloj individual.

El corredor del Team Visma se apuntó su quinta victoria en la presente edición de la ronda española -séptima para el equipo con las dos de Van Aert- después de imponerse en el masivo sprint final.

En lo referente a la general, lo acontecido en la última jornada no comporta ninguna alteración en las primeras posiciones, aunque se espera que todo salte por los aires en la 'crono' del jueves. Enric Mas sigue encabezando la clasificación, aventajando en +2:06 a un Felix Gall que figura como su más inmediato perseguidor y en +2:10 al cuatro veces campeón Primoz Roglic, que cierra el podio provisional y promete dar guerra en Cádiz. Carapaz, otro de los firmes aspirantes al rojo, es cuarto a unos lejanos +4:24 de la cabeza.

Tampoco hay cambios en la cima del resto de clasificaciones, con Wout van Aert como líder destacado a los puntos, Buitrago en la montaña y Oscar Onley como mejor joven.

Las clasificaciones de La Vuelta se mantienen intactas tras la jornada 17 / EFE

La clasificación de la etapa 17 de la Vuelta a España

Matthew Brennan (Team Visma | Lease a Bike): 4:07:15 Jordi Meeus (Red Bull - BORA - hansgrohe): m.t. Magnus Cort (Uno-X Mobility): m.t. Alessandro Romele (XDS Astana Team): m.t. Steffen De Schuyteneer (Lotto Intermarché): m.t. Axel Laurance (Netcompany INEOS): m.t. Pau Miquel (Bahrain - Victorious): m.t. Hugo Hofstetter (Burgos Burpellet BH): m.t. César Macías (NSN Cycling Team): m.t. Bryan Coquard (Cofidis): m.t. Alberto Dainese (Soudal Quick-Step): m.t. Alessandro Covi (Team Jayco AlUla): m.t. Vito Braet (Lotto Intermarché): m.t. Rasmus Tiller (Uno-X Mobility): m.t. Iván Cobo (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team): m.t. Milan Vader (Equipo Kern Pharma): m.t. Marc Brustenga (Equipo Kern Pharma): m.t. Bastien Tronchon (Groupama - FDJ United): m.t. Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike): m.t. Yevgeniy Fedorov (XDS Astana Team): m.t. Iñigo Elosegui (Equipo Kern Pharma): m.t. Michael Gogl (Alpecin - Premier Tech): m.t. Timo de Jong (Team Picnic PostNL): m.t. Stefan Küng (Tudor Pro Cycling Team): m.t. Jasha Sütterlin (Team Jayco AlUla): m.t. Olivier Le Gac (Groupama - FDJ United): m.t. Fabian Weiss (Tudor Pro Cycling Team): m.t. Gijs Leemreize (Team Picnic PostNL): m.t. Alexis Renard (Cofidis): m.t. Clément Alleno (Burgos Burpellet BH): m.t. Andreas Leknessund (Uno-X Mobility): m.t. Gianni Moscon (Red Bull - BORA - hansgrohe): m.t. James Shaw (EF Education - EasyPost): m.t. Richard Carapaz (EF Education - EasyPost): m.t. Orluis Aular (Movistar Team): m.t. Primož Roglič (Red Bull - BORA - hansgrohe): m.t. Enric Mas (Movistar Team): m.t. Clément Berthet (Groupama - FDJ United): m.t. Henok Mulubrhan (XDS Astana Team): m.t. Jakob Omrzel (Bahrain - Victorious): m.t. Finlay Pickering (Team Jayco AlUla): m.t. Valentin Madouas (Groupama - FDJ United): m.t. Matevž Govekar (Bahrain - Victorious): m.t. Callum Scotson (Decathlon CMA CGM Team): m.t. Emanuel Buchmann (Cofidis): m.t. Sander De Pestel (Decathlon CMA CGM Team): m.t. Bruno Armirail (Team Visma | Lease a Bike): m.t. Gal Glivar (Alpecin - Premier Tech): m.t. Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team): m.t. Oscar Chamberlain (Decathlon CMA CGM Team): m.t.

Así está la clasificación general de La Vuelta tras la etapa 17

Enric Mas (Movistar Team): 60:09:44 Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team): +2:06 Primož Roglič (Red Bull - BORA - hansgrohe): +2:10 Richard Carapaz (EF Education - EasyPost): +4:24 Oscar Onley (Netcompany INEOS): +5:44 Mattias Skjelmose (Bahrain - Victorious): +6:14 Jakob Omrzel (Lidl - Trek): +6:49 Cristián Rodríguez (XDS Astana Team): +7:01 Clément Berthet (Groupama - FDJ United): +7:19 Sepp Kuss (Team Visma | Lease a Bike): +8:55 Harold Tejada (XDS Astana Team): +9:48 Léo Bisiaux (Decathlon CMA CGM Team): +16:25 Guillaume Martin (Groupama - FDJ United): +19:39 Matthew Riccitello (Decathlon CMA CGM Team): +25:48 Juan Felipe Rodriguez (EF Education - EasyPost): +29:46 Mario Aparicio (Burgos Burpellet BH): +38:30 Finlay Pickering (Team Jayco AlUla): +39:19 Filippo Zana (Soudal Quick-Step): +41:15 Jan Hirt (NSN Cycling Team): +43:32 Santiago Buitrago (Bahrain - Victorious): +43:38 Raúl García Pierna (Movistar Team): +45:32 Embret Svestad-Bårdseng (Netcompany INEOS): +49:30 Jarno Widar (Lotto Intermarché): +51:12 Koen Bouwman (Team Jayco AlUla): +55:50 Gijs Leemreize (Team Picnic PostNL): +1:00:48 Jack Haig (Netcompany INEOS): +1:03:05 Urko Berrade (Equipo Kern Pharma): +1:06:01 Emanuel Buchmann (Cofidis): +1:06:49 Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility): +1:14:12 Pello Bilbao (Bahrain - Victorious): +1:15:47 Callum Scotson (Decathlon CMA CGM Team): +1:18:21 Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step): +1:19:54 Patrick Konrad (Lidl - Trek): +1:20:57 José Manuel Díaz (Burgos Burpellet BH): +1:22:53 Marco Brenner (Tudor Pro Cycling Team): +1:29:01 Henok Mulubrhan (XDS Astana Team): +1:29:07 Eddie Dunbar (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team): +1:29:09 Mikel Landa (Soudal Quick-Step): +1:30:04 Ramses Debruyne (Alpecin - Premier Tech): +1:30:18 Carlos Rodríguez (Netcompany INEOS): +1:32:43 Larry Warbasse (Tudor Pro Cycling Team): +1:33:01 Valentin Madouas (Groupama - FDJ United): +1:33:03 Kevin Vermaerke (UAE Team Emirates - XRG): +1:35:31 Milan Vader (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team): +1:36:04 Jørgen Nordhagen (Team Visma | Lease a Bike): +1:39:18 Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike): +1:44:33 Reuben Thompson (Lotto Intermarché): +1:44:40 Luke Tuckwell (Red Bull - BORA - hansgrohe): +1:46:40 Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team): +1:49:56 James Shaw (EF Education - EasyPost): +1:51:25

Tras la disputa de cada una de las 21 etapas que conforman la presente edición de la ronda española, puedes consultar en SPORT todas las clasificaciones de la Vuelta a España 2026 con los resultados de los principales aspirantes a la victoria, además de los españoles mejor clasificados.

El recorrido de la Vuelta a España 2026 / La Vuelta

Los últimos ganadores de la Vuelta a España

2025 - Jonas Vingegaard (DIN) 2024 - Primoz Roglic (ESL) 2023 - Sepp Kuss (EEUU) 2022 - Remco Evenepoel (BEL) 2021 - Primoz Roglic (ESL) 2020 - Primoz Roglic (ESL) 2019 - Primoz Roglic (ESL)

¿Dónde ver la Vuelta a España 2026 gratis y en abierto por TV?

En España, cada una de las 21 etapas que componen la Vuelta a España 2026 se podrán ver gratis y en abierto a través de los diferentes canales de RTVE. La emisión televisiva arrancará en Teledeporte y cambiará a La 2 o a La 1 para el tramo final de cada jornada.

Otra opción alternativa para seguir la ronda española online y en streaming son las plataformas de pago Eurosport y HBO Max, habituales en todo tipo de coberturas ciclistas. La retransmisión televisiva correrá al cargo de los canales Eurosport 1 y 2.

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