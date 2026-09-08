Así queda la clasificación general de la Vuelta a España 2026 hoy tras la etapa 16

Matthew Brennan se apunta la victoria en la decimoquinta etapa de la Vuelta a España 2026, con inicio en Cortegana y final en Palos de la Frontera, mientras que Enric Mas se mantiene como líder de la clasificación general antes de afrontar la última jornada de transición.

El velocista del Team Visma fue el primero en cruzar la meta al hacer valer sus virtudes en el sprint final y apuntarse su cuarta victoria en la presente edición de la ronda española, sexta para el equipo sumando las dos de Van Aert.

En lo referente a la general, lo acontecido en la última jornada no trae consigo cambios en las primeras posiciones. Enric Mas sigue encabezando la clasificación, aventajando en +2:06 a un Felix Gall que figura como su más inmediato perseguidor y en +2:10 al cuatro veces campeón Primoz Roglic, que cierra el podio provisional. Carapaz, otro de los firmes aspirantes al rojo, es cuarto a unos lejanos +4:24 de la cabeza.

Tampoco hay cambios en la cima del resto de clasificaciones, con Wout van Aert como líder destacado a los puntos, Buitrago en la montaña y Oscar Onley como mejor joven.

Van Aert, líder destacado a los puntos en la Vuelta a España 2026 / EFE

La clasificación de la etapa 16 de la Vuelta a España

Matthew Brennan (Team Visma | Lease a Bike): 3:56:33 Bryan Coquard (Cofidis): m.t. Vito Braet (Lotto Intermarché): m.t. Jordi Meeus (Red Bull - BORA - hansgrohe): m.t. Magnus Cort (Uno-X Mobility): m.t. Hugo Hofstetter (Team Visma | Lease a Bike): m.t. Wout van Aert (NSN Cycling Team): m.t. Vincenzo Albanese (EF Education - EasyPost): m.t. Alberto Dainese (Soudal Quick-Step): m.t. César Macías (Burgos Burpellet BH): m.t. Marcel Camprubí (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team): m.t. Marc Brustenga (Equipo Kern Pharma): m.t. Pau Miquel (Bahrain - Victorious): m.t. Timo de Jong (Team Picnic PostNL): m.t. Milan Vader (Cofidis): m.t. Alexis Renard (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team): m.t. Yevgeniy Fedorov (XDS Astana Team): m.t. Matevž Govekar (Bahrain - Victorious): m.t. Alessandro Romele (XDS Astana Team): m.t. Fredrik Dversnes Lavik (Uno-X Mobility): m.t. Steffen De Schuyteneer (Lotto Intermarché): m.t. Iñigo Elosegui (Equipo Kern Pharma): m.t. Koen Bouwman (Team Jayco AlUla): m.t. Olivier Le Gac (Groupama - FDJ United): m.t. Jasha Sütterlin (Team Jayco AlUla): m.t. Henok Mulubrhan (XDS Astana Team): m.t. Ivo Oliveira (UAE Team Emirates - XRG): m.t. Gal Glivar (Alpecin - Premier Tech): m.t. Enzo Paleni (Groupama - FDJ United): m.t. Bastien Tronchon (Groupama - FDJ United): m.t. Orluis Aular (Movistar Team): m.t. Clément Alleno (Burgos Burpellet BH): m.t. Lorenzo Rota (Lotto Intermarché): m.t. Michael Gogl (Alpecin - Premier Tech): m.t. Enric Mas (Movistar Team): m.t. Pello Bilbao (Bahrain - Victorious): m.t. Richard Carapaz (EF Education - EasyPost): m.t. Harold Tejada (XDS Astana Team): m.t. Lars Craps (Lotto Intermarché): m.t. Juan Felipe Rodriguez (EF Education - EasyPost): m.t. James Shaw (EF Education - EasyPost): m.t. Attila Valter (Bahrain - Victorious): m.t. Oscar Onley (Netcompany INEOS): m.t. Larry Warbasse (Tudor Pro Cycling Team): m.t. Finlay Pickering (Team Jayco AlUla): m.t. Urko Berrade (Equipo Kern Pharma): m.t. Lucas Hamilton (Netcompany INEOS): m.t. Chris Hamilton (Team Picnic PostNL): m.t. Embret Svestad-Bårdseng (Netcompany INEOS): m.t. Clément Berthet (Groupama - FDJ United): m.t.

Así está la clasificación general de La Vuelta tras la etapa 16

Enric Mas (Movistar Team): 56:02:29 Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team): +2:06 Primož Roglič (Red Bull - BORA - hansgrohe): +2:10 Richard Carapaz (EF Education - EasyPost): +4:24 Oscar Onley (Netcompany INEOS): +5:44 Jakob Omrzel (Bahrain - Victorious): +6:14 Mattias Skjelmose (Lidl - Trek): +6:49 Clément Berthet (XDS Astana Team): +7:01 Cristián Rodríguez (Groupama - FDJ United): +7:19 Sepp Kuss (Team Visma | Lease a Bike): +8:55 Harold Tejada (XDS Astana Team): +9:48 Léo Bisiaux (Decathlon CMA CGM Team): +16:25 Guillaume Martin (Groupama - FDJ United): +19:39 Matthew Riccitello (Decathlon CMA CGM Team): +25:48 Mario Aparicio (EF Education - EasyPost): +29:46 Juan Felipe Rodriguez (Burgos Burpellet BH): +38:30 Finlay Pickering (Team Jayco AlUla): +39:19 Filippo Zana (Soudal Quick-Step): +41:15 Jan Hirt (NSN Cycling Team): +43:32 Santiago Buitrago (Bahrain - Victorious): +43:38 Raúl García Pierna (Movistar Team): +44:41 Jarno Widar (Lotto Intermarché): +49:26 Embret Svestad-Bårdseng (Netcompany INEOS): +49:30 Koen Bouwman (Team Jayco AlUla): +55:50 Gijs Leemreize (Team Picnic PostNL): +1:00:48 Jack Haig (Netcompany INEOS): +1:01:40 Urko Berrade (Equipo Kern Pharma): +1:06:01 Emanuel Buchmann (Cofidis): +1:06:49 Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility): +1:14:12 Pello Bilbao (Bahrain - Victorious): +1:15:47 Callum Scotson (Decathlon CMA CGM Team): +1:18:21 Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step): +1:18:59 Patrick Konrad (Lidl - Trek): +1:20:57 José Manuel Díaz (Burgos Burpellet BH): +1:22:53 Eddie Dunbar (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team): +1:27:44 Ramses Debruyne (Alpecin - Premier Tech): +1:28:48 Marco Brenner (Tudor Pro Cycling Team): +1:29:01 Henok Mulubrhan (XDS Astana Team): +1:29:07 Mikel Landa (Soudal Quick-Step): +1:30:04 Carlos Rodríguez (Netcompany INEOS): +1:32:43 Larry Warbasse (Tudor Pro Cycling Team): +1:33:01 Valentin Madouas (Groupama - FDJ United): +1:33:03 Kevin Vermaerke (UAE Team Emirates - XRG): +1:35:31 Milan Vader (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team): +1:36:04 Jørgen Nordhagen (Team Visma | Lease a Bike): +1:37:53 Reuben Thompson (Lotto Intermarché): +1:43:45 Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike): +1:44:33 Luke Tuckwell (Red Bull - BORA - hansgrohe): +1:45:45 Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team): +1:49:56 Enzo Paleni (Groupama - FDJ United): +1:50:33

Tras la disputa de cada una de las 21 etapas que conforman la presente edición de la ronda española, puedes consultar en SPORT todas las clasificaciones de la Vuelta a España 2026 con los resultados de los principales aspirantes a la victoria, además de los españoles mejor clasificados.

El recorrido de la Vuelta a España 2026 / La Vuelta

Los últimos ganadores de la Vuelta a España

2025 - Jonas Vingegaard (DIN) 2024 - Primoz Roglic (ESL) 2023 - Sepp Kuss (EEUU) 2022 - Remco Evenepoel (BEL) 2021 - Primoz Roglic (ESL) 2020 - Primoz Roglic (ESL) 2019 - Primoz Roglic (ESL)

¿Dónde ver la Vuelta a España 2026 gratis y en abierto por TV?

En España, cada una de las 21 etapas que componen la Vuelta a España 2026 se podrán ver gratis y en abierto a través de los diferentes canales de RTVE. La emisión televisiva arrancará en Teledeporte y cambiará a La 2 o a La 1 para el tramo final de cada jornada.

Otra opción alternativa para seguir la ronda española online y en streaming son las plataformas de pago Eurosport y HBO Max, habituales en todo tipo de coberturas ciclistas. La retransmisión televisiva correrá al cargo de los canales Eurosport 1 y 2.

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