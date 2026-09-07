CICLISMO
Así queda la clasificación general de la Vuelta a España 2026 hoy tras la etapa 15
Consulta la clasificación de la Vuelta a España 2026 hoy tras la decimoquinta etapa: resultados, líder y tiempos de Enric Mas, Roglic, Gall, Carapaz y Van Aert
Wout van Aert se apunta la victoria en la decimoquinta etapa de la Vuelta a España 2026, con inicio en Palma del Río y final en Córdoba, mientras que Enric Mas acude a la jornada de descanso como líder de la clasificación general y defenderá el rojo en la tercera y última semana de competición.
El actual maillot verde de la ronda española celebró su segundo triunfo en la presente edición -quinto para el Team Visma- después imponerse ante el reducido grupo que alcanzó la meta a la cabeza de la carrera. Su papel a lo largo de la jornada le permitió además reforzar su condición de líder a los puntos en una clasificación en la que ya nadie parece que pueda toserle.
En lo que respecta a la general, lo acontecido en Córdoba no trae consigo grandes cambios en la general. Enric Mas sigue encabezando la clasificación, aventajando en +2:06 a un Felix Gall que figura como su más inmediato perseguidor y en +2:10 al cuatro veces campeón Primoz Roglic, que cierra el podio provisional. Carapaz, otro de los firmes aspirantes al rojo, es cuarto a unos lejanos +4:24 de la cabeza.
Tampoco hay cambios en la cima del resto de clasificaciones, con Wout van Aert como líder destacado a los puntos, Buitrago en la montaña y Oscar Onley como mejor joven.
La clasificación de la etapa 15 de la Vuelta a España
- Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike): 2:35:00
- Alessandro Romele (XDS Astana Team): m.t.
- Thibau Nys (Lidl - Trek): m.t.
- Ramses Debruyne (Alpecin - Premier Tech): +0:02
- Andreas Leknessund (Uno-X Mobility): +0:02
- Alessandro Covi (Team Jayco AlUla): +0:58
- Bastien Tronchon (Groupama - FDJ United): +0:58
- Henok Mulubrhan (XDS Astana Team): +0:58
- Ivo Oliveira (Tudor Pro Cycling Team): +0:58
- Stefan Küng (UAE Team Emirates - XRG): +0:58
- Finn Fisher-Black (Red Bull - BORA - hansgrohe): +0:58
- Mats Wenzel (Equipo Kern Pharma): +0:58
- Eddie Dunbar (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team): +0:58
- Iván Cobo (Equipo Kern Pharma): +0:58
- Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility): +0:58
- Urko Berrade (Equipo Kern Pharma): +0:58
- Gijs Leemreize (Team Picnic PostNL): +0:58
- Kevin Vermaerke (UAE Team Emirates - XRG): +1:03
- Enzo Paleni (Groupama - FDJ United): +1:05
- Magnus Cort (Uno-X Mobility): +1:47
- Pau Miquel (Bahrain - Victorious): +1:47
- Fabio Van den Bossche (Soudal Quick-Step): +1:47
- Lorenzo Rota (Lotto Intermarché): +1:47
- Matthew Brennan (Team Visma | Lease a Bike): +1:47
- Koen Bouwman (Team Jayco AlUla): +1:47
- Andreas Kron (Uno-X Mobility): +2:05
- Carlos Canal (Movistar Team): +2:44
- Raúl García Pierna (Movistar Team): +2:44
- Enric Mas (Movistar Team): +2:44
- Iván Romeo (Movistar Team): +2:44
- Luke Tuckwell (Red Bull - BORA - hansgrohe): +2:44
- Primož Roglič (Red Bull - BORA - hansgrohe): +2:44
- Julien Bernard (Lidl - Trek): +2:44
- Gianni Vermeersch (Red Bull - BORA - hansgrohe): +2:44
- Mattias Skjelmose (Lidl - Trek): +2:44
- Lennard Kämna (Lidl - Trek): +2:44
- James Shaw (EF Education - EasyPost): +2:44
- Richard Carapaz (EF Education - EasyPost): +2:44
- Juan Felipe Rodriguez (EF Education - EasyPost): +2:44
- Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team): +2:44
- Léo Bisiaux (Decathlon CMA CGM Team): +2:44
- Oscar Onley (Netcompany INEOS): +2:44
- Fabian Weiss (Tudor Pro Cycling Team): +2:44
- Lucas Hamilton (Netcompany INEOS): +2:44
- Jack Haig (Netcompany INEOS): +2:44
- Embret Svestad-Bårdseng (Netcompany INEOS): +2:44
- Clément Berthet (Groupama - FDJ United): +2:44
- Rudy Porter (Team Jayco AlUla): +2:44
- Bruno Armirail (Team Visma | Lease a Bike): +2:44
- Carlos Rodríguez (Netcompany INEOS): +2:44
Así está la clasificación general de La Vuelta tras la etapa 15
- Enric Mas (Movistar Team): 52:05:56
- Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team): +2:06
- Primož Roglič (Red Bull - BORA - hansgrohe): +2:10
- Richard Carapaz (EF Education - EasyPost): +4:24
- Oscar Onley (Netcompany INEOS): +5:44
- Jakob Omrzel (Bahrain - Victorious): +6:14
- Mattias Skjelmose (Lidl - Trek): +6:49
- Clément Berthet (XDS Astana Team): +7:01
- Cristián Rodríguez (Groupama - FDJ United): +7:19
- Sepp Kuss (Team Visma | Lease a Bike): +8:55
- Harold Tejada (XDS Astana Team): +9:48
- Léo Bisiaux (Decathlon CMA CGM Team): +16:25
- Guillaume Martin (Groupama - FDJ United): +19:39
- Matthew Riccitello (Decathlon CMA CGM Team): +25:48
- Mario Aparicio (EF Education - EasyPost): +29:46
- Juan Felipe Rodriguez (Burgos Burpellet BH): +38:30
- Finlay Pickering (Team Jayco AlUla): +39:19
- Filippo Zana (Soudal Quick-Step): +41:15
- Jan Hirt (NSN Cycling Team): +43:32
- Santiago Buitrago (Bahrain - Victorious): +43:38
- Jarno Widar (Lotto Intermarché): +43:45
- Raúl García Pierna (Movistar Team): +44:09
- Embret Svestad-Bårdseng (Netcompany INEOS): +49:30
- Koen Bouwman (Team Jayco AlUla): +55:50
- Gijs Leemreize (Team Picnic PostNL): +1:00:48
- Jack Haig (Netcompany INEOS): +1:01:40
- Urko Berrade (Equipo Kern Pharma): +1:06:01
- Emanuel Buchmann (Cofidis): +1:06:49
- Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility): +1:13:40
- Pello Bilbao (Bahrain - Victorious): +1:15:47
- Callum Scotson (Decathlon CMA CGM Team): +1:18:21
- Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step): +1:18:59
- Patrick Konrad (Lidl - Trek): +1:20:57
- José Manuel Díaz (Burgos Burpellet BH): +1:22:53
- Marco Brenner (Tudor Pro Cycling Team): +1:23:20
- Ramses Debruyne (Alpecin - Premier Tech): +1:27:43
- Eddie Dunbar (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team): +1:27:44
- Henok Mulubrhan (XDS Astana Team): +1:29:07
- Mikel Landa (Soudal Quick-Step): +1:30:04
- Jørgen Nordhagen (Team Visma | Lease a Bike): +1:32:12
- Valentin Madouas (Groupama - FDJ United): +1:32:31
- Carlos Rodríguez (Netcompany INEOS): +1:32:43
- Larry Warbasse (Tudor Pro Cycling Team): +1:33:01
- Kevin Vermaerke (UAE Team Emirates - XRG): +1:35:05
- Milan Vader (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team): +1:36:04
- Reuben Thompson (Lotto Intermarché): +1:43:45
- Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike): +1:44:33
- Luke Tuckwell (Red Bull - BORA - hansgrohe): +1:45:45
- Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team): +1:49:56
- Mauri Vansevenant (Soudal Quick-Step): +1:50:08
Tras la disputa de cada una de las 21 etapas que conforman la presente edición de la ronda española, puedes consultar en SPORT todas las clasificaciones de la Vuelta a España 2026 con los resultados de los principales aspirantes a la victoria, además de los españoles mejor clasificados.
Los últimos ganadores de la Vuelta a España
2025 - Jonas Vingegaard (DIN)
2024 - Primoz Roglic (ESL)
2023 - Sepp Kuss (EEUU)
2022 - Remco Evenepoel (BEL)
2021 - Primoz Roglic (ESL)
2020 - Primoz Roglic (ESL)
2019 - Primoz Roglic (ESL)
¿Dónde ver la Vuelta a España 2026 gratis y en abierto por TV?
En España, cada una de las 21 etapas que componen la Vuelta a España 2026 se podrán ver gratis y en abierto a través de los diferentes canales de RTVE. La emisión televisiva arrancará en Teledeporte y cambiará a La 2 o a La 1 para el tramo final de cada jornada.
Otra opción alternativa para seguir la ronda española online y en streaming son las plataformas de pago Eurosport y HBO Max, habituales en todo tipo de coberturas ciclistas. La retransmisión televisiva correrá al cargo de los canales Eurosport 1 y 2.
Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en cada una de las 21 etapas de la Vuelta a España 2026 con el mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.
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