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Así queda la clasificación general de la Vuelta a España 2026 hoy tras la etapa 15

Consulta la clasificación de la Vuelta a España 2026 hoy tras la decimoquinta etapa: resultados, líder y tiempos de Enric Mas, Roglic, Gall, Carapaz y Van Aert

Enric Mas se mantiene como líder de La Vuelta tras la etapa 15

Enric Mas se mantiene como líder de La Vuelta tras la etapa 15 / EFE

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Alberto Teruel

Alberto Teruel

Barcelona

Wout van Aert se apunta la victoria en la decimoquinta etapa de la Vuelta a España 2026, con inicio en Palma del Río y final en Córdoba, mientras que Enric Mas acude a la jornada de descanso como líder de la clasificación general y defenderá el rojo en la tercera y última semana de competición.

El actual maillot verde de la ronda española celebró su segundo triunfo en la presente edición -quinto para el Team Visma- después imponerse ante el reducido grupo que alcanzó la meta a la cabeza de la carrera. Su papel a lo largo de la jornada le permitió además reforzar su condición de líder a los puntos en una clasificación en la que ya nadie parece que pueda toserle.

En lo que respecta a la general, lo acontecido en Córdoba no trae consigo grandes cambios en la general. Enric Mas sigue encabezando la clasificación, aventajando en +2:06 a un Felix Gall que figura como su más inmediato perseguidor y en +2:10 al cuatro veces campeón Primoz Roglic, que cierra el podio provisional. Carapaz, otro de los firmes aspirantes al rojo, es cuarto a unos lejanos +4:24 de la cabeza.

Tampoco hay cambios en la cima del resto de clasificaciones, con Wout van Aert como líder destacado a los puntos, Buitrago en la montaña y Oscar Onley como mejor joven.

Buitrago, Enric Mas y Van Aert, líderes en sus respectivas clasificaciones

Buitrago, Enric Mas y Van Aert, líderes en sus respectivas clasificaciones / EFE

La clasificación de la etapa 15 de la Vuelta a España

  1. Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike): 2:35:00
  2. Alessandro Romele (XDS Astana Team): m.t.
  3. Thibau Nys (Lidl - Trek): m.t.
  4. Ramses Debruyne (Alpecin - Premier Tech): +0:02
  5. Andreas Leknessund (Uno-X Mobility): +0:02
  6. Alessandro Covi (Team Jayco AlUla): +0:58
  7. Bastien Tronchon (Groupama - FDJ United): +0:58
  8. Henok Mulubrhan (XDS Astana Team): +0:58
  9. Ivo Oliveira (Tudor Pro Cycling Team): +0:58
  10. Stefan Küng (UAE Team Emirates - XRG): +0:58
  11. Finn Fisher-Black (Red Bull - BORA - hansgrohe): +0:58
  12. Mats Wenzel (Equipo Kern Pharma): +0:58
  13. Eddie Dunbar (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team): +0:58
  14. Iván Cobo (Equipo Kern Pharma): +0:58
  15. Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility): +0:58
  16. Urko Berrade (Equipo Kern Pharma): +0:58
  17. Gijs Leemreize (Team Picnic PostNL): +0:58
  18. Kevin Vermaerke (UAE Team Emirates - XRG): +1:03
  19. Enzo Paleni (Groupama - FDJ United): +1:05
  20. Magnus Cort (Uno-X Mobility): +1:47
  21. Pau Miquel (Bahrain - Victorious): +1:47
  22. Fabio Van den Bossche (Soudal Quick-Step): +1:47
  23. Lorenzo Rota (Lotto Intermarché): +1:47
  24. Matthew Brennan (Team Visma | Lease a Bike): +1:47
  25. Koen Bouwman (Team Jayco AlUla): +1:47
  26. Andreas Kron (Uno-X Mobility): +2:05
  27. Carlos Canal (Movistar Team): +2:44
  28. Raúl García Pierna (Movistar Team): +2:44
  29. Enric Mas (Movistar Team): +2:44
  30. Iván Romeo (Movistar Team): +2:44
  31. Luke Tuckwell (Red Bull - BORA - hansgrohe): +2:44
  32. Primož Roglič (Red Bull - BORA - hansgrohe): +2:44
  33. Julien Bernard (Lidl - Trek): +2:44
  34. Gianni Vermeersch (Red Bull - BORA - hansgrohe): +2:44
  35. Mattias Skjelmose (Lidl - Trek): +2:44
  36. Lennard Kämna (Lidl - Trek): +2:44
  37. James Shaw (EF Education - EasyPost): +2:44
  38. Richard Carapaz (EF Education - EasyPost): +2:44
  39. Juan Felipe Rodriguez (EF Education - EasyPost): +2:44
  40. Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team): +2:44
  41. Léo Bisiaux (Decathlon CMA CGM Team): +2:44
  42. Oscar Onley (Netcompany INEOS): +2:44
  43. Fabian Weiss (Tudor Pro Cycling Team): +2:44
  44. Lucas Hamilton (Netcompany INEOS): +2:44
  45. Jack Haig (Netcompany INEOS): +2:44
  46. Embret Svestad-Bårdseng (Netcompany INEOS): +2:44
  47. Clément Berthet (Groupama - FDJ United): +2:44
  48. Rudy Porter (Team Jayco AlUla): +2:44
  49. Bruno Armirail (Team Visma | Lease a Bike): +2:44
  50. Carlos Rodríguez (Netcompany INEOS): +2:44

Así está la clasificación general de La Vuelta tras la etapa 15

  1. Enric Mas (Movistar Team): 52:05:56
  2. Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team): +2:06
  3. Primož Roglič (Red Bull - BORA - hansgrohe): +2:10
  4. Richard Carapaz (EF Education - EasyPost): +4:24
  5. Oscar Onley (Netcompany INEOS): +5:44
  6. Jakob Omrzel (Bahrain - Victorious): +6:14
  7. Mattias Skjelmose (Lidl - Trek): +6:49
  8. Clément Berthet (XDS Astana Team): +7:01
  9. Cristián Rodríguez (Groupama - FDJ United): +7:19
  10. Sepp Kuss (Team Visma | Lease a Bike): +8:55
  11. Harold Tejada (XDS Astana Team): +9:48
  12. Léo Bisiaux (Decathlon CMA CGM Team): +16:25
  13. Guillaume Martin (Groupama - FDJ United): +19:39
  14. Matthew Riccitello (Decathlon CMA CGM Team): +25:48
  15. Mario Aparicio (EF Education - EasyPost): +29:46
  16. Juan Felipe Rodriguez (Burgos Burpellet BH): +38:30
  17. Finlay Pickering (Team Jayco AlUla): +39:19
  18. Filippo Zana (Soudal Quick-Step): +41:15
  19. Jan Hirt (NSN Cycling Team): +43:32
  20. Santiago Buitrago (Bahrain - Victorious): +43:38
  21. Jarno Widar (Lotto Intermarché): +43:45
  22. Raúl García Pierna (Movistar Team): +44:09
  23. Embret Svestad-Bårdseng (Netcompany INEOS): +49:30
  24. Koen Bouwman (Team Jayco AlUla): +55:50
  25. Gijs Leemreize (Team Picnic PostNL): +1:00:48
  26. Jack Haig (Netcompany INEOS): +1:01:40
  27. Urko Berrade (Equipo Kern Pharma): +1:06:01
  28. Emanuel Buchmann (Cofidis): +1:06:49
  29. Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility): +1:13:40
  30. Pello Bilbao (Bahrain - Victorious): +1:15:47
  31. Callum Scotson (Decathlon CMA CGM Team): +1:18:21
  32. Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step): +1:18:59
  33. Patrick Konrad (Lidl - Trek): +1:20:57
  34. José Manuel Díaz (Burgos Burpellet BH): +1:22:53
  35. Marco Brenner (Tudor Pro Cycling Team): +1:23:20
  36. Ramses Debruyne (Alpecin - Premier Tech): +1:27:43
  37. Eddie Dunbar (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team): +1:27:44
  38. Henok Mulubrhan (XDS Astana Team): +1:29:07
  39. Mikel Landa (Soudal Quick-Step): +1:30:04
  40. Jørgen Nordhagen (Team Visma | Lease a Bike): +1:32:12
  41. Valentin Madouas (Groupama - FDJ United): +1:32:31
  42. Carlos Rodríguez (Netcompany INEOS): +1:32:43
  43. Larry Warbasse (Tudor Pro Cycling Team): +1:33:01
  44. Kevin Vermaerke (UAE Team Emirates - XRG): +1:35:05
  45. Milan Vader (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team): +1:36:04
  46. Reuben Thompson (Lotto Intermarché): +1:43:45
  47. Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike): +1:44:33
  48. Luke Tuckwell (Red Bull - BORA - hansgrohe): +1:45:45
  49. Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team): +1:49:56
  50. Mauri Vansevenant (Soudal Quick-Step): +1:50:08

Tras la disputa de cada una de las 21 etapas que conforman la presente edición de la ronda española, puedes consultar en SPORT todas las clasificaciones de la Vuelta a España 2026 con los resultados de los principales aspirantes a la victoria, además de los españoles mejor clasificados.

El recorrido de la Vuelta a España 2026

El recorrido de la Vuelta a España 2026 / La Vuelta

Los últimos ganadores de la Vuelta a España

2025 - Jonas Vingegaard (DIN)

2024 - Primoz Roglic (ESL)

2023 - Sepp Kuss (EEUU)

2022 - Remco Evenepoel (BEL)

2021 - Primoz Roglic (ESL)

2020 - Primoz Roglic (ESL)

2019 - Primoz Roglic (ESL)

¿Dónde ver la Vuelta a España 2026 gratis y en abierto por TV?

En España, cada una de las 21 etapas que componen la Vuelta a España 2026 se podrán ver gratis y en abierto a través de los diferentes canales de RTVE. La emisión televisiva arrancará en Teledeporte y cambiará a La 2 o a La 1 para el tramo final de cada jornada.

Otra opción alternativa para seguir la ronda española online y en streaming son las plataformas de pago Eurosport y HBO Max, habituales en todo tipo de coberturas ciclistas. La retransmisión televisiva correrá al cargo de los canales Eurosport 1 y 2.

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