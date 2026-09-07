Así queda la clasificación general de la Vuelta a España 2026 hoy tras la etapa 15

Wout van Aert se apunta la victoria en la decimoquinta etapa de la Vuelta a España 2026, con inicio en Palma del Río y final en Córdoba, mientras que Enric Mas acude a la jornada de descanso como líder de la clasificación general y defenderá el rojo en la tercera y última semana de competición.

El actual maillot verde de la ronda española celebró su segundo triunfo en la presente edición -quinto para el Team Visma- después imponerse ante el reducido grupo que alcanzó la meta a la cabeza de la carrera. Su papel a lo largo de la jornada le permitió además reforzar su condición de líder a los puntos en una clasificación en la que ya nadie parece que pueda toserle.

En lo que respecta a la general, lo acontecido en Córdoba no trae consigo grandes cambios en la general. Enric Mas sigue encabezando la clasificación, aventajando en +2:06 a un Felix Gall que figura como su más inmediato perseguidor y en +2:10 al cuatro veces campeón Primoz Roglic, que cierra el podio provisional. Carapaz, otro de los firmes aspirantes al rojo, es cuarto a unos lejanos +4:24 de la cabeza.

Tampoco hay cambios en la cima del resto de clasificaciones, con Wout van Aert como líder destacado a los puntos, Buitrago en la montaña y Oscar Onley como mejor joven.

Buitrago, Enric Mas y Van Aert, líderes en sus respectivas clasificaciones / EFE

La clasificación de la etapa 15 de la Vuelta a España

Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike): 2:35:00 Alessandro Romele (XDS Astana Team): m.t. Thibau Nys (Lidl - Trek): m.t. Ramses Debruyne (Alpecin - Premier Tech): +0:02 Andreas Leknessund (Uno-X Mobility): +0:02 Alessandro Covi (Team Jayco AlUla): +0:58 Bastien Tronchon (Groupama - FDJ United): +0:58 Henok Mulubrhan (XDS Astana Team): +0:58 Ivo Oliveira (Tudor Pro Cycling Team): +0:58 Stefan Küng (UAE Team Emirates - XRG): +0:58 Finn Fisher-Black (Red Bull - BORA - hansgrohe): +0:58 Mats Wenzel (Equipo Kern Pharma): +0:58 Eddie Dunbar (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team): +0:58 Iván Cobo (Equipo Kern Pharma): +0:58 Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility): +0:58 Urko Berrade (Equipo Kern Pharma): +0:58 Gijs Leemreize (Team Picnic PostNL): +0:58 Kevin Vermaerke (UAE Team Emirates - XRG): +1:03 Enzo Paleni (Groupama - FDJ United): +1:05 Magnus Cort (Uno-X Mobility): +1:47 Pau Miquel (Bahrain - Victorious): +1:47 Fabio Van den Bossche (Soudal Quick-Step): +1:47 Lorenzo Rota (Lotto Intermarché): +1:47 Matthew Brennan (Team Visma | Lease a Bike): +1:47 Koen Bouwman (Team Jayco AlUla): +1:47 Andreas Kron (Uno-X Mobility): +2:05 Carlos Canal (Movistar Team): +2:44 Raúl García Pierna (Movistar Team): +2:44 Enric Mas (Movistar Team): +2:44 Iván Romeo (Movistar Team): +2:44 Luke Tuckwell (Red Bull - BORA - hansgrohe): +2:44 Primož Roglič (Red Bull - BORA - hansgrohe): +2:44 Julien Bernard (Lidl - Trek): +2:44 Gianni Vermeersch (Red Bull - BORA - hansgrohe): +2:44 Mattias Skjelmose (Lidl - Trek): +2:44 Lennard Kämna (Lidl - Trek): +2:44 James Shaw (EF Education - EasyPost): +2:44 Richard Carapaz (EF Education - EasyPost): +2:44 Juan Felipe Rodriguez (EF Education - EasyPost): +2:44 Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team): +2:44 Léo Bisiaux (Decathlon CMA CGM Team): +2:44 Oscar Onley (Netcompany INEOS): +2:44 Fabian Weiss (Tudor Pro Cycling Team): +2:44 Lucas Hamilton (Netcompany INEOS): +2:44 Jack Haig (Netcompany INEOS): +2:44 Embret Svestad-Bårdseng (Netcompany INEOS): +2:44 Clément Berthet (Groupama - FDJ United): +2:44 Rudy Porter (Team Jayco AlUla): +2:44 Bruno Armirail (Team Visma | Lease a Bike): +2:44 Carlos Rodríguez (Netcompany INEOS): +2:44

Así está la clasificación general de La Vuelta tras la etapa 15

Enric Mas (Movistar Team): 52:05:56 Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team): +2:06 Primož Roglič (Red Bull - BORA - hansgrohe): +2:10 Richard Carapaz (EF Education - EasyPost): +4:24 Oscar Onley (Netcompany INEOS): +5:44 Jakob Omrzel (Bahrain - Victorious): +6:14 Mattias Skjelmose (Lidl - Trek): +6:49 Clément Berthet (XDS Astana Team): +7:01 Cristián Rodríguez (Groupama - FDJ United): +7:19 Sepp Kuss (Team Visma | Lease a Bike): +8:55 Harold Tejada (XDS Astana Team): +9:48 Léo Bisiaux (Decathlon CMA CGM Team): +16:25 Guillaume Martin (Groupama - FDJ United): +19:39 Matthew Riccitello (Decathlon CMA CGM Team): +25:48 Mario Aparicio (EF Education - EasyPost): +29:46 Juan Felipe Rodriguez (Burgos Burpellet BH): +38:30 Finlay Pickering (Team Jayco AlUla): +39:19 Filippo Zana (Soudal Quick-Step): +41:15 Jan Hirt (NSN Cycling Team): +43:32 Santiago Buitrago (Bahrain - Victorious): +43:38 Jarno Widar (Lotto Intermarché): +43:45 Raúl García Pierna (Movistar Team): +44:09 Embret Svestad-Bårdseng (Netcompany INEOS): +49:30 Koen Bouwman (Team Jayco AlUla): +55:50 Gijs Leemreize (Team Picnic PostNL): +1:00:48 Jack Haig (Netcompany INEOS): +1:01:40 Urko Berrade (Equipo Kern Pharma): +1:06:01 Emanuel Buchmann (Cofidis): +1:06:49 Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility): +1:13:40 Pello Bilbao (Bahrain - Victorious): +1:15:47 Callum Scotson (Decathlon CMA CGM Team): +1:18:21 Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step): +1:18:59 Patrick Konrad (Lidl - Trek): +1:20:57 José Manuel Díaz (Burgos Burpellet BH): +1:22:53 Marco Brenner (Tudor Pro Cycling Team): +1:23:20 Ramses Debruyne (Alpecin - Premier Tech): +1:27:43 Eddie Dunbar (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team): +1:27:44 Henok Mulubrhan (XDS Astana Team): +1:29:07 Mikel Landa (Soudal Quick-Step): +1:30:04 Jørgen Nordhagen (Team Visma | Lease a Bike): +1:32:12 Valentin Madouas (Groupama - FDJ United): +1:32:31 Carlos Rodríguez (Netcompany INEOS): +1:32:43 Larry Warbasse (Tudor Pro Cycling Team): +1:33:01 Kevin Vermaerke (UAE Team Emirates - XRG): +1:35:05 Milan Vader (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team): +1:36:04 Reuben Thompson (Lotto Intermarché): +1:43:45 Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike): +1:44:33 Luke Tuckwell (Red Bull - BORA - hansgrohe): +1:45:45 Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team): +1:49:56 Mauri Vansevenant (Soudal Quick-Step): +1:50:08

Tras la disputa de cada una de las 21 etapas que conforman la presente edición de la ronda española, puedes consultar en SPORT todas las clasificaciones de la Vuelta a España 2026 con los resultados de los principales aspirantes a la victoria, además de los españoles mejor clasificados.

El recorrido de la Vuelta a España 2026 / La Vuelta

Los últimos ganadores de la Vuelta a España

2025 - Jonas Vingegaard (DIN) 2024 - Primoz Roglic (ESL) 2023 - Sepp Kuss (EEUU) 2022 - Remco Evenepoel (BEL) 2021 - Primoz Roglic (ESL) 2020 - Primoz Roglic (ESL) 2019 - Primoz Roglic (ESL)

¿Dónde ver la Vuelta a España 2026 gratis y en abierto por TV?

En España, cada una de las 21 etapas que componen la Vuelta a España 2026 se podrán ver gratis y en abierto a través de los diferentes canales de RTVE. La emisión televisiva arrancará en Teledeporte y cambiará a La 2 o a La 1 para el tramo final de cada jornada.

Otra opción alternativa para seguir la ronda española online y en streaming son las plataformas de pago Eurosport y HBO Max, habituales en todo tipo de coberturas ciclistas. La retransmisión televisiva correrá al cargo de los canales Eurosport 1 y 2.

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