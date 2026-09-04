Así queda la clasificación general de la Vuelta a España 2026 hoy tras la etapa 13

Wout van Aert se apunta la victoria en la decimotercera etapa de la Vuelta a España 2026, con inicio en Almuñécar y final en Loja, mientras que Enric Mas se mantiene como líder de la clasificación general antes de enfrentarse a la temible jornada con final en lo alto de la Sierra de la Pandera.

El corredor del Team Visma, maillot verde de la ronda española, celebró su primer triunfo en la presente edición -cuarto para el equipo- después de imponerse en el mano a mano final ante Paret-Peintre.

Lo acontecido en la última jornada trae consigo pequeños cambios en la general, pero ninguno en las posiciones de privilegio. Enric Mas se mantiene al frente de la clasificación con +1:45 de ventaja sobre el cuatro veces campeón de La Vuelta Primoz Roglic, mientras que Felix Gall cierra el podio provisional a +2:06. Fuera del top-3 figura Richard Carapaz, otro firme aspirante al rojo, que se encuentra a +3:53 de la cabeza.

Tampoco hay cambios en el resto de clasificaciones, con Wout van Aert como líder destacado a los puntos, Buitrago en la montaña y Oscar Onley como mejor joven.

Wout van Aert, líder a los puntos en La Vuelta 2026 / EFE

La clasificación de la etapa 13 de la Vuelta a España

Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike): 4:34:00 Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step): m.t. Matthew Brennan (Team Visma | Lease a Bike): +0:24 Jarno Widar (Lotto Intermarché): +0:24 Vincenzo Albanese (EF Education - EasyPost): +0:24 Finn Fisher-Black (Red Bull - BORA - hansgrohe): +0:24 Kevin Vermaerke (UAE Team Emirates - XRG): +0:24 Léo Bisiaux (Decathlon CMA CGM Team): +0:28 Filippo Zana (Uno-X Mobility): +0:32 Simon Dalby (Soudal Quick-Step): +0:45 Jesús Herrada (Burgos Burpellet BH): +0:45 Andreas Kron (Uno-X Mobility): +0:45 Sergio Samitier (Cofidis): +0:45 Gijs Leemreize (Team Picnic PostNL): +0:45 Iván Cobo (Equipo Kern Pharma): +0:45 Sylvain Moniquet (Cofidis): +0:45 Cristián Rodríguez (XDS Astana Team): +0:45 Larry Warbasse (Tudor Pro Cycling Team): +0:45 Clément Berthet (Groupama - FDJ United): +0:45 Lars Craps (Lotto Intermarché): +0:45 Eddie Dunbar (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team): +0:45 Guillaume Martin (Groupama - FDJ United): +0:50 Reuben Thompson (Lotto Intermarché): +0:50 Mattias Skjelmose (Lidl - Trek): +0:50 Mario Aparicio (Burgos Burpellet BH): +0:50 Matthew Riccitello (Decathlon CMA CGM Team): +0:50 Santiago Buitrago (Bahrain - Victorious): +0:50 Jan Hirt (NSN Cycling Team): +0:50 Andreas Leknessund (Uno-X Mobility): +0:50 Urko Berrade (Equipo Kern Pharma): +0:50

Así está la clasificación general de La Vuelta tras la etapa 13

Enric Mas (Movistar Team): 45:08:51 Primož Roglič (Red Bull - BORA - hansgrohe): +1:45 Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team): +2:06 Richard Carapaz (EF Education - EasyPost): +3:53 Oscar Onley (Netcompany INEOS): +4:29 Jakob Omrzel (Bahrain - Victorious): +4:59 Mattias Skjelmose (Lidl - Trek): +5:32 Sepp Kuss (Team Visma | Lease a Bike): +7:58 Clément Berthet (XDS Astana Team): +8:33 Harold Tejada (Groupama - FDJ United): +11:06 Cristián Rodríguez (XDS Astana Team): +11:10 Léo Bisiaux (Decathlon CMA CGM Team): +13:36 Matthew Riccitello (Decathlon CMA CGM Team): +17:15 Jarno Widar (Lotto Intermarché): +17:45 Guillaume Martin (Groupama - FDJ United): +22:08 Juan Felipe Rodriguez (EF Education - EasyPost): +25:56 Finlay Pickering (Team Jayco AlUla): +30:34 Santiago Buitrago (Bahrain - Victorious): +38:09 Jan Hirt (NSN Cycling Team): +39:42 Mario Aparicio (Burgos Burpellet BH): +40:38

El recorrido de la Vuelta a España 2026 / La Vuelta

Los últimos ganadores de la Vuelta a España

2025 - Jonas Vingegaard (DIN) 2024 - Primoz Roglic (ESL) 2023 - Sepp Kuss (EEUU) 2022 - Remco Evenepoel (BEL) 2021 - Primoz Roglic (ESL) 2020 - Primoz Roglic (ESL) 2019 - Primoz Roglic (ESL)

¿Dónde ver la Vuelta a España 2026 gratis y en abierto por TV?

En España, cada una de las 21 etapas que componen la Vuelta a España 2026 se podrán ver gratis y en abierto a través de los diferentes canales de RTVE. La emisión televisiva arrancará en Teledeporte y cambiará a La 2 o a La 1 para el tramo final de cada jornada.

Otra opción alternativa para seguir la ronda española online y en streaming son las plataformas de pago Eurosport y HBO Max, habituales en todo tipo de coberturas ciclistas. La retransmisión televisiva correrá al cargo de los canales Eurosport 1 y 2.

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