CICLISMO
Así queda la clasificación general de la Vuelta a España 2026 hoy tras la etapa 12: Enric Mas abre brecha con Roglic y Gall
Consulta la clasificación de la Vuelta a España 2026 hoy tras la duodécima etapa: resultados, líder y tiempos de Enric Mas, Roglic, Gall, Carapaz y Van Aert
Jakob Omrzel se apunta la victoria en la duodécima etapa de la Vuelta a España 2026, con inicio en Vera y final en Calar Alto, mientras que Enric Mas refuerza su condición de líder en la clasificación general a las puertas de una nueva jornada de montaña.
El corredor del Bahrain-Victorious fue el primero en coronar el Calar Alto, consiguiendo una victoria de mérito que le permite escalar hasta la sexta posición de la general y segundo en la clasificación de mejores jóvenes.
Pero el gran beneficiado de la jornada es sin lugar a dudas Enric Mas, que da un paso de gigante en su objetivo de llegar a Granada vestido de rojo. El valiente ataque del jefe de filas del Movistar Team a 11 kilómetros de meta ante Roglic y Gall le permite abrir brecha en lo más alto de la clasificación, situándose a +1:45 del esloveno y a +2:06 del austríaco. Fuera del top-3 figura Richard Carapaz, que pudo superar a Onley y se sitúa cuarto a +3:43 de la cabeza.
Dónde no hay grandes cambios es en el resto de clasificaciones, con Van Aert como líder a los puntos, Buitrago en la montaña y Oscar Onley como mejor joven. El británico es el más perjudicado de la jornada, ya que cede mucho terreno frente al gran triunfador del día Jakob Omrzel.
La clasificación de la etapa 12 de la Vuelta a España
- Jakob Omrzel (Bahrain - Victorious): 4:29:53
- Urko Berrade (Equipo Kern Pharma): +1:56
- Santiago Buitrago (Bahrain - Victorious): +2:13
- Alexey Lutsenko (NSN Cycling Team): +2:49
- Mauri Vansevenant (Soudal Quick-Step): +2:53
- Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team): +2:56
- Enric Mas (Movistar Team): +3:23
- Primož Roglič (Red Bull - BORA - hansgrohe): +3:23
- Richard Carapaz (EF Education - EasyPost): +3:23
- Gregor Mühlberger (Decathlon CMA CGM Team): +3:50
- José Manuel Díaz (Burgos Burpellet BH): +5:05
- Oscar Onley (Netcompany INEOS): +5:05
- Léo Bisiaux (Decathlon CMA CGM Team): +5:13
Así está la clasificación general de La Vuelta tras la etapa 12
- Enric Mas (Movistar Team): 40:31:51
- Primož Roglič (Red Bull - BORA - hansgrohe): +1:45
- Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team): +2:06
- Richard Carapaz (EF Education - EasyPost): +3:53
- Oscar Onley (Netcompany INEOS): +4:29
- Jakob Omrzel (Bahrain - Victorious): +4:59
- Mattias Skjelmose (Lidl - Trek): +7:42
- Sepp Kuss (Team Visma | Lease a Bike): +7:58
- Gregor Mühlberger (Decathlon CMA CGM Team): +8:27
- Harold Tejada (XDS Astana Team): +8:33
Tras la disputa de cada una de las 21 etapas que conforman la presente edición de la ronda española, puedes consultar en SPORT todas las clasificaciones de la Vuelta a España 2026 con los resultados de los principales aspirantes a la victoria, además de los españoles mejor clasificados.
La presente edición de la Vuelta a España contará con un recorrido de 3.275 kilómetros repartidos a lo largo de las tradicionales 21 etapas y en los que la montaña tendrá gran protagonismo. Estas contarán con perfiles de todo tipo, incluyendo 4 etapas llanas, 5 onduladas, 4 de media montaña, 6 de montaña y 2 contrarrelojes individuales.
Los últimos ganadores de la Vuelta a España
2025 - Jonas Vingegaard (DIN)
2024 - Primoz Roglic (ESL)
2023 - Sepp Kuss (EEUU)
2022 - Remco Evenepoel (BEL)
2021 - Primoz Roglic (ESL)
2020 - Primoz Roglic (ESL)
2019 - Primoz Roglic (ESL)
¿Dónde ver la Vuelta a España 2026 gratis y en abierto por TV?
En España, cada una de las 21 etapas que componen la Vuelta a España 2026 se podrán ver gratis y en abierto a través de los diferentes canales de RTVE. La emisión televisiva arrancará en Teledeporte y cambiará a La 2 o a La 1 para el tramo final de cada jornada.
Otra opción alternativa para seguir la ronda española online y en streaming son las plataformas de pago Eurosport y HBO Max, habituales en todo tipo de coberturas ciclistas. La retransmisión televisiva correrá al cargo de los canales Eurosport 1 y 2.
Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en cada una de las 21 etapas de la Vuelta a España 2026 con el mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.
- La 'Operación Balde' se activó tarde en el Barça y sin el paso clave
- El gran error de Mateu Alemany: el Atlético se queda sin fichaje por culpa del límite salarial
- Primer diagnóstico de la lesión de Bisiwu
- Raúl Asencio, condenado por conducir ebrio en Gran Canaria
- El balance financiero del mercado del Barça: Casadó 'descuadra' la balanza
- El Madrid toma medidas con Asencio y le abre expediente
- Segundo asalto del Barça por Julián Álvarez en enero
- Perico Delgado (66 años): 'Miguel Induráin era un caballero. Pudo ganar el Tour del 90, pero prefirió esperarme a mí. Se entregaba por el compañero por delante de sus intereses