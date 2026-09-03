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CICLISMO

Así queda la clasificación general de la Vuelta a España 2026 hoy tras la etapa 12: Enric Mas abre brecha con Roglic y Gall

Consulta la clasificación de la Vuelta a España 2026 hoy tras la duodécima etapa: resultados, líder y tiempos de Enric Mas, Roglic, Gall, Carapaz y Van Aert

Enric Mas, aún más líder de La Vuelta tras la etapa 12

Enric Mas, aún más líder de La Vuelta tras la etapa 12 / EFE

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Alberto Teruel

Alberto Teruel

Barcelona

Jakob Omrzel se apunta la victoria en la duodécima etapa de la Vuelta a España 2026, con inicio en Vera y final en Calar Alto, mientras que Enric Mas refuerza su condición de líder en la clasificación general a las puertas de una nueva jornada de montaña.

El corredor del Bahrain-Victorious fue el primero en coronar el Calar Alto, consiguiendo una victoria de mérito que le permite escalar hasta la sexta posición de la general y segundo en la clasificación de mejores jóvenes.

Pero el gran beneficiado de la jornada es sin lugar a dudas Enric Mas, que da un paso de gigante en su objetivo de llegar a Granada vestido de rojo. El valiente ataque del jefe de filas del Movistar Team a 11 kilómetros de meta ante Roglic y Gall le permite abrir brecha en lo más alto de la clasificación, situándose a +1:45 del esloveno y a +2:06 del austríaco. Fuera del top-3 figura Richard Carapaz, que pudo superar a Onley y se sitúa cuarto a +3:43 de la cabeza.

Dónde no hay grandes cambios es en el resto de clasificaciones, con Van Aert como líder a los puntos, Buitrago en la montaña y Oscar Onley como mejor joven. El británico es el más perjudicado de la jornada, ya que cede mucho terreno frente al gran triunfador del día Jakob Omrzel.

Enric Mas y Van Aert charlan antes del inicio de una etapa

Enric Mas y Van Aert charlan antes del inicio de una etapa / EFE

La clasificación de la etapa 12 de la Vuelta a España

  1. Jakob Omrzel (Bahrain - Victorious): 4:29:53
  2. Urko Berrade (Equipo Kern Pharma): +1:56
  3. Santiago Buitrago (Bahrain - Victorious): +2:13
  4. Alexey Lutsenko (NSN Cycling Team): +2:49
  5. Mauri Vansevenant (Soudal Quick-Step): +2:53
  6. Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team): +2:56
  7. Enric Mas (Movistar Team): +3:23
  8. Primož Roglič (Red Bull - BORA - hansgrohe): +3:23
  9. Richard Carapaz (EF Education - EasyPost): +3:23
  10. Gregor Mühlberger (Decathlon CMA CGM Team): +3:50
  11. José Manuel Díaz (Burgos Burpellet BH): +5:05
  12. Oscar Onley (Netcompany INEOS): +5:05
  13. Léo Bisiaux (Decathlon CMA CGM Team): +5:13

Así está la clasificación general de La Vuelta tras la etapa 12

  1. Enric Mas (Movistar Team): 40:31:51
  2. Primož Roglič (Red Bull - BORA - hansgrohe): +1:45
  3. Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team): +2:06
  4. Richard Carapaz (EF Education - EasyPost): +3:53
  5. Oscar Onley (Netcompany INEOS): +4:29
  6. Jakob Omrzel (Bahrain - Victorious): +4:59
  7. Mattias Skjelmose (Lidl - Trek): +7:42
  8. Sepp Kuss (Team Visma | Lease a Bike): +7:58
  9. Gregor Mühlberger (Decathlon CMA CGM Team): +8:27
  10. Harold Tejada (XDS Astana Team): +8:33

Tras la disputa de cada una de las 21 etapas que conforman la presente edición de la ronda española, puedes consultar en SPORT todas las clasificaciones de la Vuelta a España 2026 con los resultados de los principales aspirantes a la victoria, además de los españoles mejor clasificados.

La presente edición de la Vuelta a España contará con un recorrido de 3.275 kilómetros repartidos a lo largo de las tradicionales 21 etapas y en los que la montaña tendrá gran protagonismo. Estas contarán con perfiles de todo tipo, incluyendo 4 etapas llanas, 5 onduladas, 4 de media montaña, 6 de montaña y 2 contrarrelojes individuales.

El recorrido de la Vuelta a España 2026

El recorrido de la Vuelta a España 2026 / La Vuelta

Los últimos ganadores de la Vuelta a España

2025 - Jonas Vingegaard (DIN)

2024 - Primoz Roglic (ESL)

2023 - Sepp Kuss (EEUU)

2022 - Remco Evenepoel (BEL)

2021 - Primoz Roglic (ESL)

2020 - Primoz Roglic (ESL)

2019 - Primoz Roglic (ESL)

¿Dónde ver la Vuelta a España 2026 gratis y en abierto por TV?

En España, cada una de las 21 etapas que componen la Vuelta a España 2026 se podrán ver gratis y en abierto a través de los diferentes canales de RTVE. La emisión televisiva arrancará en Teledeporte y cambiará a La 2 o a La 1 para el tramo final de cada jornada.

Otra opción alternativa para seguir la ronda española online y en streaming son las plataformas de pago Eurosport y HBO Max, habituales en todo tipo de coberturas ciclistas. La retransmisión televisiva correrá al cargo de los canales Eurosport 1 y 2.

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Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en cada una de las 21 etapas de la Vuelta a España 2026 con el mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.

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