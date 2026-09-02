Así queda la clasificación general de la Vuelta a España 2026 hoy tras la etapa 11

Matthew Brennan se apunta la victoria en la décima etapa de la Vuelta a España 2026, con inicio en Cartagena y final en Lorca, mientras que Enric Mas se mantiene a la cabeza de la clasificación general antes de que la montaña vuelva a adueñarse de la ronda española.

El corredor del Team Visma fue el primero en cruzar la meta después de hacer valer sus virtudes como velocista para imponerse en el masivo sprint final y sumar su tercera victoria en la presente edición.

La resolución al sprint por segunda jornada consecutiva no trae consigo cambios sustanciales en la general. Enric Mas sigue liderando la clasificación con +1:18 de ventaja sobre el cuatro veces ganador de la ronda española Primoz Roglic, mientras que Felix Gall es el encargado de completar el podio provisional. Richard Carapaz, otro de los grandes aspirantes al maillot rojo, ocupa la 5.ª posición a +3:26 de la cabeza.

Tampoco hay cambios en el resto de clasificaciones, con Van Aert como líder a los puntos, Buitrago en la montaña y Oscar Onley como mejor joven. El belga es el mayor beneficiado de la jornada, ya que pierde a uno de sus mayores rivales por el verde tras la retirada de Mads Pedersen.

Van Aert, Buitrago y Onley, líderes en el resto de clasificaciones de La Vuelta / La Vuelta

La clasificación de la etapa 11 de la Vuelta a España

Matthew Brennan (Team Visma | Lease a Bike): 3:17:18 Bryan Coquard (Cofidis): m.t. Jordi Meeus (Red Bull - BORA - hansgrohe): m.t. Magnus Cort (Uno-X Mobility): m.t. Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike): m.t. Hugo Hofstetter (NSN Cycling Team): m.t. Bastien Tronchon (Groupama - FDJ United): m.t. Matevž Govekar (XDS Astana Team): m.t. Alessandro Romele (Bahrain - Victorious): m.t. Orluis Aular (Movistar Team): m.t. Vito Braet (Lotto Intermarché): m.t. Marc Brustenga (Equipo Kern Pharma): m.t. Henok Mulubrhan (XDS Astana Team): m.t. Vincenzo Albanese (EF Education - EasyPost): m.t. Jordan Labrosse (Decathlon CMA CGM Team): m.t. Iñigo Elosegui (Equipo Kern Pharma): m.t. Clément Alleno (Burgos Burpellet BH): m.t. David González (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team): m.t. Rudy Porter (Lidl - Trek): m.t. Thibau Nys (Team Jayco AlUla): m.t. Timo de Jong (Team Picnic PostNL): m.t. Clément Berthet (Groupama - FDJ United): m.t. Patrick Konrad (Lidl - Trek): m.t. Harold Tejada (XDS Astana Team): m.t. Milan Vader (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team): m.t. Marcel Camprubí (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team): m.t. Guillaume Martin (Groupama - FDJ United): m.t. Lorenzo Rota (Lotto Intermarché): m.t. Léo Bisiaux (Decathlon CMA CGM Team): m.t. Stefan Küng (Tudor Pro Cycling Team): m.t. Marco Brenner (Tudor Pro Cycling Team): m.t. Mario Aparicio (Burgos Burpellet BH): m.t. Andreas Leknessund (Uno-X Mobility): m.t. Valentin Madouas (Groupama - FDJ United): m.t. Julien Bernard (Lidl - Trek): m.t. Mattias Skjelmose (Lidl - Trek): m.t. Rudy Molard (Groupama - FDJ United): m.t. Embret Svestad-Bårdseng (Netcompany INEOS): m.t. Finlay Pickering (Team Jayco AlUla): m.t. Gregor Mühlberger (Decathlon CMA CGM Team): m.t. Carlos Canal (Movistar Team): m.t. Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team): m.t. Axel Laurance (Netcompany INEOS): m.t. Enzo Paleni (Groupama - FDJ United): m.t. Fredrik Dversnes Lavik (Uno-X Mobility): m.t. Mathijs Paasschens (Bahrain - Victorious): m.t. Koen Bouwman (Team Jayco AlUla): m.t. Primož Roglič (Red Bull - BORA - hansgrohe): m.t. Richard Carapaz (EF Education - EasyPost): m.t. James Shaw (EF Education - EasyPost): m.t.

Así está la clasificación general de La Vuelta tras la etapa 11

Enric Mas (Movistar Team): 35:59:02 Primož Roglič (Red Bull - BORA - hansgrohe): +1:18 Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team): +1:39 Oscar Onley (Netcompany INEOS): +2:20 Richard Carapaz (EF Education - EasyPost): +3:26 Mattias Skjelmose (Lidl - Trek): +3:55 Sepp Kuss (Team Visma | Lease a Bike): +4:09 Gregor Mühlberger (XDS Astana Team): +4:39 Harold Tejada (Decathlon CMA CGM Team): +7:33 Jakob Omrzel (Bahrain - Victorious): +8:05 Clément Berthet (Groupama - FDJ United): +9:32 Jarno Widar (Lotto Intermarché): +9:34 Cristián Rodríguez (XDS Astana Team): +9:42 Guillaume Martin (Groupama - FDJ United): +12:58 Léo Bisiaux (Decathlon CMA CGM Team): +13:51 Matthew Riccitello (Decathlon CMA CGM Team): +15:36 Juan Felipe Rodriguez (EF Education - EasyPost): +16:54 Ramses Debruyne (Alpecin - Premier Tech): +23:23 Finlay Pickering (Soudal Quick-Step): +24:01 Filippo Zana (Team Jayco AlUla): +24:43 Embret Svestad-Bårdseng (Netcompany INEOS): +28:01 Jan Hirt (NSN Cycling Team): +31:05 Mario Aparicio (Burgos Burpellet BH): +31:28 Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility): +32:14 Raúl García Pierna (Movistar Team): +39:10 Santiago Buitrago (Bahrain - Victorious): +41:12 Emanuel Buchmann (Cofidis): +41:55 Pavel Sivakov (UAE Team Emirates - XRG): +42:07 Koen Bouwman (Team Jayco AlUla): +47:12 Gijs Leemreize (Team Picnic PostNL): +48:09 Jack Haig (Netcompany INEOS): +48:58 Valentin Madouas (Groupama - FDJ United): +49:05 Carlos Rodríguez (Netcompany INEOS): +49:22 Urko Berrade (Equipo Kern Pharma): +51:42 Patrick Konrad (Lidl - Trek): +52:15 Milan Vader (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team): +52:22 Marcel Camprubí (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team): +52:46 Callum Scotson (Decathlon CMA CGM Team): +52:48 Larry Warbasse (Tudor Pro Cycling Team): +52:52 Pello Bilbao (Bahrain - Victorious): +54:03 Rudy Molard (Groupama - FDJ United): +55:51 Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike): +55:51 Mikel Landa (Soudal Quick-Step): +56:53 Attila Valter (Bahrain - Victorious): +57:40 Hugo Hofstetter (NSN Cycling Team): +57:41 Eddie Dunbar (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team): +59:00 Thomas Gloag (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team): +59:59 Hannes Wilksch (Tudor Pro Cycling Team): +1:01:15 Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step): +1:01:33 James Shaw (EF Education - EasyPost): +1:01:53

Tras la disputa de cada una de las 21 etapas que conforman la presente edición de la ronda española, puedes consultar en SPORT todas las clasificaciones de la Vuelta a España 2026 con los resultados de los principales aspirantes a la victoria, además de los españoles mejor clasificados.

La presente edición de la Vuelta a España contará con un recorrido de 3.275 kilómetros repartidos a lo largo de las tradicionales 21 etapas y en los que la montaña tendrá gran protagonismo. Estas contarán con perfiles de todo tipo, incluyendo 4 etapas llanas, 5 onduladas, 4 de media montaña, 6 de montaña y 2 contrarrelojes individuales.

El recorrido de la Vuelta a España 2026 / La Vuelta

Los últimos ganadores de la Vuelta a España

2025 - Jonas Vingegaard (DIN) 2024 - Primoz Roglic (ESL) 2023 - Sepp Kuss (EEUU) 2022 - Remco Evenepoel (BEL) 2021 - Primoz Roglic (ESL) 2020 - Primoz Roglic (ESL) 2019 - Primoz Roglic (ESL)

¿Dónde ver la Vuelta a España 2026 gratis y en abierto por TV?

En España, cada una de las 21 etapas que componen la Vuelta a España 2026 se podrán ver gratis y en abierto a través de los diferentes canales de RTVE. La emisión televisiva arrancará en Teledeporte y cambiará a La 2 o a La 1 para el tramo final de cada jornada.

Otra opción alternativa para seguir la ronda española online y en streaming son las plataformas de pago Eurosport y HBO Max, habituales en todo tipo de coberturas ciclistas. La retransmisión televisiva correrá al cargo de los canales Eurosport 1 y 2.

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