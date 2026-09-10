Así queda la clasificación general de la Vuelta a España 2026 hoy tras la etapa 18: Enric Mas se hace fuerte en la 'crono'

Stefan Küng se apunta la victoria en la contrarreloj de la etapa 18 de la Vuelta a España 2026, con inicio en El Puerto de Santa María y final en Jerez de la Frontera, mientras que Enric Mas aguanta en lo más alto de la clasificación general antes de la llegada de la primera de las dos 'finales' por el maillot rojo.

El corredor del Tudor Pro Cycling Team paró el crono en 35:22,82, estableciendo una referencia que ninguno de los aspirantes a la victoria fue capaz de superar. Del grupo de favoritos, Roglic fue el gran beneficiado del día al marcar el cuarto mejor tiempo.

Tras la disputa de cada una de las 21 etapas que conforman la presente edición de la ronda española, puedes consultar en SPORT todas las clasificaciones de la Vuelta a España 2026 con los resultados de los principales aspirantes a la victoria, además de los españoles mejor clasificados.

El recorrido de la Vuelta a España 2026 / La Vuelta

Los últimos ganadores de la Vuelta a España

2025 - Jonas Vingegaard (DIN) 2024 - Primoz Roglic (ESL) 2023 - Sepp Kuss (EEUU) 2022 - Remco Evenepoel (BEL) 2021 - Primoz Roglic (ESL) 2020 - Primoz Roglic (ESL) 2019 - Primoz Roglic (ESL)

¿Dónde ver la Vuelta a España 2026 gratis y en abierto por TV?

En España, cada una de las 21 etapas que componen la Vuelta a España 2026 se podrán ver gratis y en abierto a través de los diferentes canales de RTVE. La emisión televisiva arrancará en Teledeporte y cambiará a La 2 o a La 1 para el tramo final de cada jornada.

Otra opción alternativa para seguir la ronda española online y en streaming son las plataformas de pago Eurosport y HBO Max, habituales en todo tipo de coberturas ciclistas. La retransmisión televisiva correrá al cargo de los canales Eurosport 1 y 2.

Noticias relacionadas

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en cada una de las 21 etapas de la Vuelta a España 2026 con el mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.