Así queda la clasificación de la Vuelta a Burgos 2025 tras la victoria de Isaac del Toro

Giulio Ciccone es el vencedor de la quinta etapa de la Vuelta a Burgos 2025 y Isaac del Toro se proclama campeón de la la clasificación general.

El mexicano, del UAE Emirates Team, llegó segundo a la meta en Lagunas de Neila, por detrás de Giulio Ciccone y Lorenzo Fortunato (+01:26).

La victoria de Del Toro trajo consigo un gran vuelco en la clasificación general final. El mexicano del UAE acabó líder, por delante de Giulio Pelizzari (+00:22) y Leo Bisiaux (+00:26).

Respecto a los españoles, Urko Berrade fue el mejor situado en la general. El ciclista del Equipo Kern Pharma acabó en séptima posición de la general a 40 segundos del líder Bisiaux.

¿Cómo está la clasificación general de la Vuelta a Burgos?

¿Dónde ver por TV la Vuelta a Burgos 2025?

En España, cada una de las etapas que componen la Vuelta a Burgos se pueden ver gratis y en abierto por TV a través de los diferentes canales de RTVE (La 1, La 2, Teledeporte), así como online a través de RTVE Play.

Otra opción alternativa para seguir la 'Grande Boucle' online y en streaming son las plataformas de pago Eurosport y Max, habituales en todo tipo de coberturas ciclistas.

