Así queda la clasificación general de la Vuelta a Burgos 2025 tras la victoria de Caruso

Damiano Caruso es el vencedor de la cuarta etapa de la Vuelta a Burgos 2025 y Leo Bisiaux sigue como líder de la clasificación general.

El italiano, del Bahrain Victorious, ganó en solitario en la meta en Regumiel de la Sierra, por delante de los portugueses Rui Costa y Rui Olivera (+01:26).

La victoria de Caruso no trae consigo grandes cambios en la clasificación general. Bisiaux sigue de líder y le siguen Giulio Pelizzari (+00:22) y Isaac del Toro (+00:26).

Respecto a los españoles, Urko Berrade sigue siendo el mejor situado en la general. El ciclista del Equipo Kern Pharma ocupa la séptima posición de la general a 40 segundos del líder Bisiaux.

¿Cómo está la clasificación general de la Vuelta a Burgos?

Cada día, tras cada una de las etapas que conforman la presente edición, puedes consultar en SPORT todas las clasificaciones de la Vuelta a Burgos 2025 con los resultados de las principales aspirantes al maillot de líder.

¿Dónde ver por TV la Vuelta a Burgos 2025?

En España, cada una de las etapas que componen la Vuelta a Burgos se podrán ver gratis y en abierto por TV a través de los diferentes canales de RTVE (La 1, La 2, Teledeporte), así como online a través de RTVE Play.

Otra opción alternativa para seguir la 'Grande Boucle' online y en streaming son las plataformas de pago Eurosport y Max, habituales en todo tipo de coberturas ciclistas.

