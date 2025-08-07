Suscripción

CICLISMO

Así queda la clasificación general de la Vuelta a Burgos 2025 tras la victoria de Leo Bisiaux

Léo Bisiaux gana la tercera etapa y se convierte en el nuevo líder de la clasificación general de la Vuelta a Burgos

Bisiaux, nuevo líder en Burgos

Bisiaux, nuevo líder en Burgos / X

David Boti

David Boti

Barcelona

Léo Bisiaux es el vencedor de la tercera etapa de la Vuelta a Burgos 2025 y se coloca en lo más alto de la clasificación general a falta de dos jornadas para el final.

El francés, del Decathlon AG2R, ganó en solitario en la meta en Valpuesta tras atacar en los metros finales y lo hizo con nueve segundos de ventaja sobre Giulio Ciccone y Giulio Pellizzari.

La victoria de Bisiaux, su primera como profesional, trae consigo grandes cambios en la clasificación general. El francés se viste de líder y le siguen Giulio Pelizzari (+00:22) y Isaac del Toro (+00:26).

Respecto a los españoles, Urko Berrade es el mejor situado en la general. El ciclista del Equipo Kern Pharma ocupa la séptima posición de la general a 40 segundos del líder Bisiaux.

¿Cómo está la clasificación general de la Vuelta a Burgos?

Cada día, tras cada una de las etapas que conforman la presente edición, puedes consultar en SPORT todas las clasificaciones de la Vuelta a Burgos 2025 con los resultados de las principales aspirantes al maillot de líder.

¿Dónde ver por TV la Vuelta a Burgos 2025?

En España, cada una de las etapas que componen la Vuelta a Burgos se podrán ver gratis y en abierto por TV a través de los diferentes canales de RTVE (La 1, La 2, Teledeporte), así como online a través de RTVE Play.

Otra opción alternativa para seguir la 'Grande Boucle' online y en streaming son las plataformas de pago Eurosport Max, habituales en todo tipo de coberturas ciclistas.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en cada una de las etapas de la prueba española con el mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.

