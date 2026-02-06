Así queda la clasificación general de la Volta a la Comunitat Valenciana 2026 tras la etapa 3

Andrew August gana la tercer etapa de la Volta a la Comunitat Valenciana con inicio en Orihuela y final en Sant Vicent del Raspeigy, lo que es a la postre su primera victoria como profesional en la prueba.

El estadounidense, de INEOS Grenadiers, fue el más rápido en la etapa reina, por delante de Adne Holter y Florian Vermeersch.

Respecto al desempeño de los ciclistas españoles, Mikel Retegi fue el mejor clasificado de la jornada.

Clasificación general de la Volta a la Comunitat Valenciana

Tras cada una de las cinco etapas que conforman la presente edición de la ronda valenciana, puedes consultar en SPORT todas las clasificaciones de la Volta a la Comunitat Valenciana 2026 con los resultados de los principales aspirantes a la victoria, además de los españoles mejor clasificados.

¿Dónde ver la Volta a la Comunitat Valenciana por TV y online?

En España, la Volta a la Comunitat Valenciana podrá seguirse en directo por televisión a través de Eurosport, la cadena que ofrecerá la retransmisión completa de las cinco etapas de la ronda valenciana. Como es habitual, la cobertura se centrará en los momentos decisivos de cada jornada.

Además, la carrera también estará disponible en streaming online mediante HBO Max, plataforma que incluye la señal en directo de Eurosport y que permite seguir la competición desde cualquier dispositivo.

