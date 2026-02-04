Biniam Girmay se apunta la victoria en la primera etapa de la Volta a la Comunitat Valenciana 2026 con inicio en Segorbe, lo que le permite situarse en lo más alto de la clasificación general.

El eritreo, del NSN Cycling Team, fue el primero en cruzar la meta en Tanuda, imponiéndose en el masivo sprint final ante Arne Marit y Giovanni Lonardi.

Respecto al desempeño de los ciclistas españoles, Mikel Retegi fue el mejor clasificado de la jornada. El del Kern Pharma formó parte de los involucrados en el sprint final, ocupando la octava posición con el mismo tiempo que el líder Girmay.

Remco Evenepoel, claro candidato a la victoria final, también formó parte de este numeroso grupo, aunque su posición final no fue tan favorable. El flamante fichaje del Red Bull-BORA ocupa la 31ª posición de la clasificación, con el factor positivo de no haber perdido segundos frente al 'top'.

¿Cómo queda la clasificación general de la Volta a la Comunitat Valenciana tras la etapa 1?

Así queda la clasificación general de la Volta a la Comunitat Valenciana 2026 tras la etapa 1 / First Cycling

Cada día, tras cada una de las 5 etapas que conforman la presente edición de la ronda valenciana, puedes consultar en SPORT todas las clasificaciones de la Volta a la Comunitat Valenciana 2026 con los resultados de los principales aspirantes a la victoria, además de los españoles mejor clasificados.

¿Dónde ver la Volta a la Comunitat Valenciana por TV y online?

En España, la Volta a la Comunitat Valenciana podrá seguirse en directo por televisión a través de Eurosport, la cadena que ofrecerá la retransmisión completa de las cinco etapas de la ronda valenciana. Como es habitual, la cobertura se centrará en los momentos decisivos de cada jornada.

Además, la carrera también estará disponible en streaming online mediante HBO Max, plataforma que incluye la señal en directo de Eurosport y que permite seguir la competición desde cualquier dispositivo.

Noticias relacionadas

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en esta edición de la Volta a la Comunitat Valenciana 2026.