Así queda la clasificación general de la Volta a Catalunya 2026 tras la Etapa 3

Dorian Godon se ha apuntado la victoria en la tercera etapa de la Volta Ciclista a Catalunya 2026, con inicio en Mont-roig del Camp y final en Vila-seca.

El francés, de INEOS Grenadiers, consiguió ser el primero en curzar la meta tras la caída de Remco Evenepoel en el último kilómetro, imponiéndose en un ajustado final. Se trata de la 2ª victoria de etapa en la prueba catalana.

Ethan Vernon, el inglés, terminó segundo y Noah Hobbs, también británico, completó el podio del día. Dorian Godon, ganador de la primera etapa y de la tercera, amplia distancias al frente de la general..

La clasificación de la Volta a Catalunya 2026 tras la Etapa 3

Tras cada una de las siete etapas que conforman la presente edición de la ronda catalana, puedes consultar en SPORT todas las clasificaciones de la Volta Ciclista a Catalunya 2026 con los resultados de los principales aspirantes a la victoria, además de los españoles mejor clasificados.

¿Dónde ver la Volta a Catalunya gratis por TV y en directo?

En España, la presente edición de la Volta a Catalunya se podrá ver en abierto por TV y online a través de Teledeporte y RTVE. En Catalunya, los canales autonómicos TV3 y Esport 3 también ofrecen la retransmisión de la competición.

Otra opción alternativa para seguir la Volta Catalunya 2026 son las plataformas de pago Eurosport y Max, habituales en todo tipo de cobertura ciclista.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda tras cada una de las siete etapas que dan forma a la ronda catalana con mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.