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Así está la clasificación general de la Volta a Catalunya Femenina 2026 tras la etapa 2

Consulta la clasificación de la Volta a Catalunya Femenina 2026 hoy tras la etapa 2: resultados, líder y tiempos de Paula Blasi y Marianne Vos

Paula Blasi, ganadora de la Etapa 2 de la Volta a Catalunya 2026

Paula Blasi, ganadora de la Etapa 2 de la Volta a Catalunya 2026 / Eloy Alonso / EFE

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Alguer Tulleuda Bonifacio

Alguer Tulleuda Bonifacio

Barcelona

Paula Blasi se ha apuntado la victoria en la Etapa 2 de la Volta a Catalunya Femenina 2026, con inicio en Sant Vicenç de Castellet y final en La Molina, lo que le permite ponerse a la cabeza de la general a falta de una jornada para terminar la prueba.

La ciclista catalana, del UAE Team, fue la primera en cruzar la meta después de lanzar su ataque a falta de 14 kilómetros y marchar hacia la victoria. Paula tenía claro que debía conseguir la victoria en la etapa reina para encarar la última jornada con tranquilidad, y así lo hizo con una nueva exhibición de resistencia y superación. La Volta a Catalunya Femenina 2026 tendrá, salvo sorpresa, su nombre y apellidos.

La francesa Célia Gery terminó en segunda posición y la canadiense Sidney Swiernega completó el podio. Paula Blasi se alza en lo más alto de la clasificación general y apunta a su primera victoria en la Volta a Catalunya Femenina 2026 tras ganar La Vuelta hace escasos días.

La clasificación de la Volta a Catalunya Femenina 2026 tras la etapa 2

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Tras cada una de las 3 etapas que conforman la presente edición de la ronda catalana, puedes consultar en SPORT todas las clasificaciones de la Vuelta a Catalunya Femenina 2026 con los resultados de las principales aspirantes a la victoria, además de las españolas mejor clasificadas.

Las ganadoras de la Volta a Catalunya Femenina

2025 - Demi Vollering (NED)

2024 - Marianne Vos (NED)

¿Dónde ver gratis por TV la Volta a Catalunya Femenina 2026?

En España, la presente edición de la Volta a Catalunya Femenina se podrá ver gratis por TV y online a través de Teledeporte y RTVE. En Catalunya, el canal autonómico Esport 3 también ofrece una retransmisión en abierto de la competición.

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Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en cada una de las 3 etapas de la ronda catalana con el mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de las protagonistas.

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