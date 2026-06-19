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CICLISMO

Así está la clasificación general de la Volta a Catalunya Femenina 2026 tras la etapa 1

Consulta la clasificación de la Volta a Catalunya Femenina 2026 hoy tras la etapa 1: resultados, líder y tiempos de Paula Blasi y Marianne Vos

Paula Blasi, una de las favoritas a la general en la Volta a Catalunya 2026

Paula Blasi, una de las favoritas a la general en la Volta a Catalunya 2026 / UAE Team ADQ

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Alberto Teruel

Alberto Teruel

Barcelona

Nienke Veenhoven se ha apuntado la victoria en la etapa inaugural de la Volta a Catalunya Femenina 2026, con inicio y final en Santa Susanna, lo que le permite ponerse a la cabeza de la general antes de la jornada que promete decidir la victoria final.

La neerlandesa, del Team Visma, fue la primera en cruzar la meta después de imponerse en la esperada llegada al sprint ante su compañera de equipo Marianne Vos. Valentine Fortín, del Cofidis, completa el podio provisional.

Al tratarse de una de las protagonistas en el sprint final, Marianne Vos parte con ventaja en la carrera por el maillot de líder. La neerlandesa se sitúa segunda a +0:04 de su compañera Veenhoven y le saca 6 segundos a la otra gran favorita a la victoria final, una Paula Blasi que adquirió un perfil bajo con la vista puesta en La Molina.

La clasificación de la Volta a Catalunya Femenina 2026 tras la etapa 1

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Tras cada una de las 3 etapas que conforman la presente edición de la ronda catalana, puedes consultar en SPORT todas las clasificaciones de la Vuelta a Catalunya Femenina 2026 con los resultados de las principales aspirantes a la victoria, además de las españolas mejor clasificadas.

Las ganadoras de la Volta a Catalunya Femenina

2025 - Demi Vollering (NED)

2024 - Marianne Vos (NED)

¿Dónde ver gratis por TV la Volta a Catalunya Femenina 2026?

En España, la presente edición de la Volta a Catalunya Femenina se podrá ver gratis por TV y online a través de Teledeporte y RTVE. En Catalunya, el canal autonómico Esport 3 también ofrece una retransmisión en abierto de la competición.

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Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en cada una de las 3 etapas de la ronda catalana con el mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de las protagonistas.

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