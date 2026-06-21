¡Paula Blasi también gana la Volta Catalunya! Así queda la clasificación general tras el triunfo de la catalana

Paula Blasi es la nueva campeona de la Volta a Catalunya tras la disputa de la tercera etapa con final en Barcelona en la que venció la neerlandesa Marianne Vos al sprint.

La catalana, del UAE Team ADQ, fue la mejor del pelotón en las tres etapas y le valió con su triunfo en la jornada de ayer con final en La Molina tras una exhibición de resistencia y superación en la que endosó 1:20 a Célia Gery.

Precisamente, la francesa acabó segunda en la clasificación general de la Volta y la canadiense Sidney Swierenga completó el podio de la ronda catalana.

Paula Blasi ganó también los maillots de mejor ciclista en la montaña, mejor ciclista joven y mejor ciclista catalana. La segunda mejor española en la general fue Mireia Benito, del AG Insurance - Soudal Team, que acabó en el 'top 5' de la Volta. Laura Gómez, del Massi-Baix Ter, acabó en la 14ª posición de la clasificación.

Clasificación general de la Volta a Catalunya 2026

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Con este triunfo en la Volta, Paula Blasi se consolida en la élite del pelotón internacional demostrando estar al nivel de las mejores del mundo. Este año, la catalana ya se proclamó campeona en la Amstel Gold Race en abril. Tras ese primer éxito, Blasi conquistó la Vuelta a España Femenina apenas dos años después de debutar como profesional, sellando el título en la mítica subida a L'Angliru.

Su último gran triunfo, antes de la Volta, fue la general en el Tour Femenino de los Pirineos, donde protagonizó una exhibición en solitario en el Col du Tourmalet. A esa lista se suma también la victoria en la Durango-Durango, otro síntoma del nivel que está mostrando durante toda la campaña.

Palmarés de campeones de la Volta a Catalunya femenina

2026 - Paula Blasi (ESP) 2025 - Demi Vollering (NED) 2024 - Marianne Vos (NED)

La corredora de Esplugues de Llobregat, que antes de dedicarse al ciclismo compitió en atletismo y duatlón, completa además un palmarés que incluye un bronce mundial sub-23 y el título europeo de ruta en esa categoría.

Desde SPORT, te hemos contado todo lo que suceda en cada una de las tres etapas de la ronda catalana con el mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de las protagonistas.