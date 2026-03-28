Así queda la clasificación general de la Volta a Catalunya 2026 tras la etapa 6: Vingegaard, más líder antes de la etapa final en Barcelona

Jonas Vingegaard se ha apuntado la victoria en la sexta etapa de la Volta Ciclista a Catalunya 2026, con inicio en Berga y final en Queralt, lo que le permite conservar el liderato de la clasificación general antes de la jornada final.

El danés, del Team Visma, fue el primero en coronar el Santuari de Queralt tras un ataque a 2 kilómetros de meta que le permitió descolgarse de Lenny Martínez y de Florian Lipowitz.

Lo acontecido en la última jornada de la Volta a Catalunya permite a Vingegaard afianzar su posición de privilegio en lo más alto de la clasificación general. Felix Gall cae hasta la sexta posición después de no poder seguir el ritmo del grupo de favoritos, lo que sitúa a Lenny Martínez y a Florian Lipowitz cerrando el podio provisional.

Remco Evenepoel aprovechó el 'pinchazo' de Gall para escalar una posición, pero su ventaja respecto a Vingegaard cada vez es mayor. El belga llegará a Barcelona prácticamente sin opciones, situándose a +2:17 de la cabeza.

La clasificación de la Volta a Catalunya 2026 tras la etapa 6

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¿Dónde ver la Volta a Catalunya gratis por TV y en directo?

En España, la presente edición de la Volta a Catalunya se podrá ver en abierto por TV y online a través de Teledeporte y RTVE. En Catalunya, los canales autonómicos TV3 y Esport 3 también ofrecen la retransmisión de la competición.

Otra opción alternativa para seguir la Volta Catalunya 2026 son las plataformas de pago Eurosport y Max, habituales en todo tipo de cobertura ciclista.

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