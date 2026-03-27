Así queda la clasificación general de la Volta a Catalunya 2026 tras la etapa 5: 'hachazo' de Vingegaard a Evenepoel

Jonas Vingegaard se ha apuntado la victoria en la quinta etapa de la Volta Ciclista a Catalunya 2026, con inicio en La Seu d'Urgell y final en Coll del Pal, lo que le permite asaltar el liderato de la clasificación general a falta de dos jornadas para el final.

El danés, del Team Visma, fue el primero en coronar el colosal Coll del Pal tras un ataque a 5 kilómetros de meta que nadie pudo seguir, lo que le permitió cruzar la meta 51 segundos antes que Felix Gall y 1 minuto antes quel grupo perseguidor formado por Lipowitz, Lenny Martínez y Paret-Peintre.

Lo acontecido en la última etapa de la Volta a Catalunya ha sacudido por completo la carrera por el liderato. Jonas Vingegaard dio el esperado paso al frente para encarrilar su victoria final, sacando más de un minuto al resto de aspirantes. Lipowitz y Paret-Peintre completan el podio provisional.

La otra cara de la moneda la protagonizó Remco Evenepoel, que se desinflló durante el ataque de Vingegaard. El líder del Red Bull-Bora cae hasta la sexta posición de la clasificación, quedando a +1:38 de la cabeza.

La clasificación de la Volta a Catalunya 2026 tras la etapa 5

Tras cada una de las siete etapas que conforman la presente edición de la ronda catalana, puedes consultar en SPORT todas las clasificaciones de la Volta Ciclista a Catalunya 2026 con los resultados de los principales aspirantes a la victoria, además de los españoles mejor clasificados.

¿Dónde ver la Volta a Catalunya gratis por TV y en directo?

En España, la presente edición de la Volta a Catalunya se podrá ver en abierto por TV y online a través de Teledeporte y RTVE. En Catalunya, los canales autonómicos TV3 y Esport 3 también ofrecen la retransmisión de la competición.

Otra opción alternativa para seguir la Volta Catalunya 2026 son las plataformas de pago Eurosport y Max, habituales en todo tipo de cobertura ciclista.

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