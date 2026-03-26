Así queda la clasificación general de la Volta a Catalunya 2026 tras la etapa 4

Ethan Vernon se ha apuntado la victoria en la cuarta etapa de la Volta Ciclista a Catalunya 2026,con inicio en Mataró y final en Camprodón, mientras que Dorian Godon se mantiene en lo más alto de la clasificación una jornada más.

El británico, del NSN Cycling Team, consiguió ser el primero en curzar la meta, imponiéndose al líder Godon (m.t.) en el agónico sprint final.

A pesar de un nuevo desenlace multitudinario, la etapa de hoy ha comportado algunos cambios en la clasificación general. El gran beneficiado de la jornada es Pidcock (+0:13), que recorta 3 segundos a sus competidores y asalta la segunda posición, mientras que Remco Evenepoel (+0:14) completa el podio provisional.

Fuera del top-3 se mantiene Jonas Vingegaard, uno de los grandes candidatos a la victoria final. El danés se encuentra a 24 segundos del líder Vernon, aunque se espera que en las etapas de montaña de el esperado paso al frente.

La clasificación de la Volta a Catalunya 2026 tras la etapa 4

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¿Dónde ver la Volta a Catalunya gratis por TV y en directo?

En España, la presente edición de la Volta a Catalunya se podrá ver en abierto por TV y online a través de Teledeporte y RTVE. En Catalunya, los canales autonómicos TV3 y Esport 3 también ofrecen la retransmisión de la competición.

Otra opción alternativa para seguir la Volta Catalunya 2026 son las plataformas de pago Eurosport y Max, habituales en todo tipo de cobertura ciclista.

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