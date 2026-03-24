CICLISMO
Así queda la clasificación general de la Volta a Catalunya 2026 tras la Etapa 2
Consulta la clasificación de la Volta a Catalunya 2026 hoy tras la Etapa 2: resultados, líder y tiempos de Vingegaard y Evenepoel
Magnus Cort se ha apuntado la victoria en la segunda etapa de la Volta Ciclista a Catalunya 2026, con inicio en Figueres y final en Banyoles..
El danés, de Uno-X Mobility, consiguió ser el primero en curzar la meta en la llegada masiva al spinrt que decidió la segunda etapa de la ronda catalana, imponiéndose en un ajustado final. Se trata de la 35ª victoria de su carrera como profesional.
Noa Isidore, el francés, terminó segundo y Francesco Bustto, el italiano, completó el podio del día. Dorian Godon, ganador de la primera etapa, quedó cuarto y amplia su diferencia al frente de la general.
La clasificación de la Volta a Catalunya 2026 tras la Etapa 2
Tras cada una de las siete etapas que conforman la presente edición de la ronda catalana, puedes consultar en SPORT todas las clasificaciones de la Volta Ciclista a Catalunya 2026 con los resultados de los principales aspirantes a la victoria, además de los españoles mejor clasificados.
¿Dónde ver la Volta a Catalunya gratis por TV y en directo?
En España, la presente edición de la Volta a Catalunya se podrá ver en abierto por TV y online a través de Teledeporte y RTVE. En Catalunya, los canales autonómicos TV3 y Esport 3 también ofrecen la retransmisión de la competición.
Otra opción alternativa para seguir la Volta Catalunya 2026 son las plataformas de pago Eurosport y Max, habituales en todo tipo de cobertura ciclista.
Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda tras cada una de las siete etapas que dan forma a la ronda catalana con mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.
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