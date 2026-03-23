Así queda la clasificación general de la Volta a Catalunya 2026 tras la etapa 1

Dorian Godon se ha apuntado la victoria en la etapa inaugural de la Volta Ciclista a Catalunya 2026, con inicio y final en Sant Feliu de Guíxols, lo que le permite situarse en lo más alto de la clasificación general.

El francés, del INEOS Grenadiers, consiguió ser el primero en curzar la meta en la llegada masiva que decidió la jornada inaugural de la ronda gala, imponiéndose en el 'photo finish' ante Remco Evenepoel.

Tom Pidcock, que hace apenas unos días casi le arrebata la victoria en la Milán-San Remo a Pogacar, completa el podio del día.

Godon le quita la primera etapa a Evenepoel en la 'foto finish' / X

Fuera del top-10 provisional, aunque marcando el mismo tiempo que este grupo cabecero, figura un Jonas Vingegaard que llega a la Volta como claro favorito a llevarse la victoria final. El danés no peleó por la victoria en el sprint final, pero se espera que de un paso al frente con la llegada de la montaña.

Para encontrar al mejor español del día debemos bajar hasta la 18ª posición, en la que figura José Félix Parra. Unos puestos por detrás del del Caja Rural-Seguros se encuentran Carlos Rodríguez (25) y Enric Mas (30).

La clasificación de la Volta a Catalunya 2026 tras la etapa 1

Tras cada una de las siete etapas que conforman la presente edición de la ronda catalana, puedes consultar en SPORT todas las clasificaciones de la Volta Ciclista a Catalunya 2026 con los resultados de los principales aspirantes a la victoria, además de los españoles mejor clasificados.

¿Dónde ver la Volta a Catalunya gratis por TV y en directo?

En España, la presente edición de la Volta a Catalunya se podrá ver en abierto por TV y online a través de Teledeporte y RTVE. En Catalunya, los canales autonómicos TV3 y Esport 3 también ofrecen la retransmisión de la competición.

Otra opción alternativa para seguir la Volta Catalunya 2026 son las plataformas de pago Eurosport y Max, habituales en todo tipo de cobertura ciclista.

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