Así queda la clasificación general de la Volta Algarve 2026 tras la etapa 5

Juan Ayuso se ha apuntado la victoria en la última etapa de la Volta ao Algarve con inicio en Faro y final en Malhao, lo que le permite tomar el relevo de Jonas Vingegaard y erigirse como nuevo ganador de la ronda lusa.

El español, del Lidl Trek, fue el primero en coronar la desafiante ascensión final de Malhao, apuntándose la victoria después de imponerse en un ajustadísimo sprint final contra Oscar Onley. Paul Seixas, que intentó atacar en los metros finales, fue el tercero en cruzar la meta.

A pesar de no necesitar la victoria para cumplir su objetivo, el golpe sobre la mesa de Juan Ayuso en la etapa final certifica su victoria en la general. El español inicia su andadura con el Lidl-Trek por todo lo alto, apuntándose la primera victoria con su nuevo equipo con 14 segundos de ventaja respecto a Paul Seixas y 59 segundos frente a su excompañero Joao Almeida, que completa el podio provisional.

Onley, Lipowitz y Arensman, los otros grandes nombres de la presente edición, se mantienen dentro del top-10, ocupando la cuarta, la octava y la novena posición respectivamente.

La clasificación de la Volta ao Algarve tras la etapa 5

Tras cada una de las cinco etapas que conforman la presente edición de la ronda lusa

¿Dónde ver la Volta ao Algarve por TV y online?

En España, la Volta ao Algarve podrá seguirse en directo por televisión a través de Eurosport, la cadena que ofrecerá la retransmisión completa de las cinco etapas de la ronda lusa. Como es habitual, la cobertura se centrará en los momentos decisivos de cada jornada.

Además, la carrera también estará disponible en streaming online mediante HBO Max, plataforma que incluye la señal en directo de Eurosport y que permite seguir la competición desde cualquier dispositivo.

