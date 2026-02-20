Así queda la clasificación general de la Volta Algarve 2026 tras la etapa 3

Filippo Ganna se ha apuntado la victoria en la etapa 3 de la Volta ao Algarve con inicio en Vilamoura y final en Vilamoura, aunque es Juan Ayuso quien amplía distancias en la general gracias a la crono de este viernes.

El italiano consiguió ser el más rápido en la etapa de hoy y se llevó el triunfo por delante de Juan Ayuso y Soderqvist. Etapa muy igualada que el transalpino se llevó por solo 5 segundos.

Respecto al papel de los favoritos, Juan Ayuso empieza a ampliar distancias al frente de la general. El flamante fichaje del Lidl-Trek ha abierto brecha con respecto al francés Paul Seixas y se sitúa a siete segundos de distancia en la general.

La clasificación de la Volta ao Algarve tras la etapa 3

Tras cada una de las cinco etapas que conforman la presente edición de la ronda lusa, puedes consultar en SPORT todas las clasificaciones de la Volta ao Algarve 2026 con los resultados de los principales aspirantes a la victoria, además de los españoles mejor clasificados.

¿Dónde ver la Volta ao Algarve por TV y online?

En España, la Volta ao Algarve podrá seguirse en directo por televisión a través de Eurosport, la cadena que ofrecerá la retransmisión completa de las cinco etapas de la ronda lusa. Como es habitual, la cobertura se centrará en los momentos decisivos de cada jornada.

Además, la carrera también estará disponible en streaming online mediante HBO Max, plataforma que incluye la señal en directo de Eurosport y que permite seguir la competición desde cualquier dispositivo.

