Así queda la clasificación general de la Volta Algarve 2026 tras la etapa 1

Paul Magnier se apunta la victoria en la etapa inaugural de la Volta ao Algarve con inicio en Vila Real de Santo António y final en Tavira, lo que le permite situarse en lo más alto de la clasificación general.

El francés, del Soudal, consiguió imponer su ley en la ajustadísima llegada al sprint, llevándose el triunfo por delante de Jordi Meeus (m.t.) y Pavel Bittner (m.t.). Jasper Philipsen, el gran favorito de la jornada, quedó relegado a la cuarta posición de la clasificación.

Respecto al papel de los favoritos, Juan Ayuso empieza llevando la voz cantante. El flamante fichaje del Lidl-Trek empieza su andadura en tierras portuguesas como quinto clasificado, situándose a apenas 7 segundos de la cabeza de la clasificación.

La clasificación de la Volta ao Algarve tras la etapa 1

Tras cada una de las cinco etapas que conforman la presente edición de la ronda lusa, puedes consultar en SPORT todas las clasificaciones de la Volta ao Algarve 2026 con los resultados de los principales aspirantes a la victoria, además de los españoles mejor clasificados.

¿Dónde ver la Volta ao Algarve por TV y online?

En España, la Volta ao Algarve podrá seguirse en directo por televisión a través de Eurosport, la cadena que ofrecerá la retransmisión completa de las cinco etapas de la ronda lusa. Como es habitual, la cobertura se centrará en los momentos decisivos de cada jornada.

Además, la carrera también estará disponible en streaming online mediante HBO Max, plataforma que incluye la señal en directo de Eurosport y que permite seguir la competición desde cualquier dispositivo.

Noticias relacionadas

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en esta edición de la Volta ao Algarve.