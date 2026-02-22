Así queda la clasificación general del UAE Tour 2026 tras la última etapa

Jonathan Milan se apunta la victoria en la última etapa del UAE Tour 2026 con inicio en el Museo Nacional Zayed y final en Abu Dhabi Breakwater, mientras que Isaac del Toro se erige como nuevo ganador de la ronda emiratí, tomando el testigo de su compañero de equipo Tadej Pogacar.

El italiano, del Lidl-Trek, hizo gala de su superioridad en el sprint final de la ronda emiratí, imponiéndose ante Erlend Blikra (m.t.) y Sam Weksford (m.t.).

La llegada masiva al sprint en Abu Dhabi no ha comportado cambio alguno en la zona noble de la clasificación general. Isaac del Toro hace valer su brutal ataque en Jebel Hafeet para confirmarse como nuevo campeón del UAE Tour, mientras que Antonio Tiberi y Luke Plapp completan el podio de la presente edición.

Isaac del Toro celebra la victoria en la etapa 6 del UAE Tour tras un increíble ataque en Jebel Hafeet / UAE Tour

Remco Evenepoel, que aterrizaba en los Emiratos como gran candidato a la victoria avalado por su gran rendimiento en Mallorca y Valencia, dimitió mucho antes de lo esperado. A pesar de cumplir con su papel de favorito en la 'crono', el líder del Red Bull - BORA 'pinchó' durante la desafiante ascensión al Jebel Mobrah en el final de la etapa 3, lo que le llevó a descolgarse de una carrera por el maillot rojo a la que ya no pudo reengancharse.

La clasificación del UAE Tour 2026 tras la etapa 7

Tras cada una de las siete etapas que conforman la presente edición de la ronda emiratí , puedes consultar en SPORT todas las clasificaciones del UAE Tour 2026 con los resultados de los principales aspirantes a la victoria, además de los españoles mejor clasificados.

¿Dónde ver el UAE Tour por TV y online?

En España, el UAE Tour podrá seguirse en directo por televisión a través de Eurosport, la cadena que ofrecerá la retransmisión completa de las siete etapas de la ronda emiratí. Como es habitual, la cobertura se centrará en los momentos decisivos de cada jornada.

Además, la carrera también estará disponible en streaming online mediante HBO Max, plataforma que incluye la señal en directo de Eurosport y que permite seguir la competición desde cualquier dispositivo.

Noticias relacionadas

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en esta edición del UAE Tour 2026.