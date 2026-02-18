Ciclismo
Así queda la clasificación general del UAE Tour 2026 tras la etapa 3
Consulta la clasificación del UAE Tour 2026 hoy tras la etapa 3: resultados, líder y tiempos de Evenepoel, Del Toro y Antonio Tiberi
Antonio Tiberi se apunta la victoria en la tercera etapa del UAE Tour 2026 con inicio en Umm al Quwain y final en Jebel Mobrah, lo que le permite más alto de la clasificación general.
El italiano, del Bahrain-Victorious, protagonizó una heroica victoria en la desafiante final en alto, aventajando en 14 segundos a un Isaac del Toro que vuelve a meterse de lleno en la pelea por la general.
La clasificación del UAE Tour 2026 tras la etapa 3
Tras cada una de las siete etapas que conforman la presente edición de la ronda emiratí , puedes consultar en SPORT todas las clasificaciones del UAE Tour 2026 con los resultados de los principales aspirantes a la victoria, además de los españoles mejor clasificados.
¿Dónde ver el UAE Tour por TV y online?
En España, el UAE Tour podrá seguirse en directo por televisión a través de Eurosport, la cadena que ofrecerá la retransmisión completa de las siete etapas de la ronda emiratí. Como es habitual, la cobertura se centrará en los momentos decisivos de cada jornada.
Además, la carrera también estará disponible en streaming online mediante HBO Max, plataforma que incluye la señal en directo de Eurosport y que permite seguir la competición desde cualquier dispositivo.
Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en esta edición del UAE Tour 2026.
