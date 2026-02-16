Así queda la clasificación general del UAE Tour 2026 tras la etapa 1

Isaac del Toro se apunta la victoria en la primera etapa del UAE Tour 2026 con inicio en Madinat Zayed Majlis y final en Liwa Palace, lo que le permite situarse en lo más alto de la clasificación general.

El mexicano, del UAE Tour, se atrevió con un ataque a escasos metros de meta para romper la masiva llegada al sprint, imponiéndose ante Cees Bol (m.t) y Antonio Tiberi (m.t).

Más allá de la victoria, Del Toro asesta el primer golpe en el que se presupone que será el gran duelo de la presente edición del UAE Team. El mexicano se mostró más sólido que un Remco Evenepoel que no se dejó ver entre los aspirantes al triunfo del día, terminando en 20ª posición.

La clasificación del UAE Tour 2026 tras la etapa 1

¿Dónde ver el UAE Tour por TV y online?

En España, el UAE Tour podrá seguirse en directo por televisión a través de Eurosport, la cadena que ofrecerá la retransmisión completa de las siete etapas de la ronda emiratí. Como es habitual, la cobertura se centrará en los momentos decisivos de cada jornada.

Además, la carrera también estará disponible en streaming online mediante HBO Max, plataforma que incluye la señal en directo de Eurosport y que permite seguir la competición desde cualquier dispositivo.

