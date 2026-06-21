Así queda la clasificación general del Tour de Suiza 2026 tras la etapa 5 final

Tadej Pogacar ha vuelto a hacer historia y se ha apuntado la victoria en la etapa 5 del Tour de Suiza, con inicio y final en Villars-sur-Ollon. En una nueva exhibición del esloveno tras un ataque a falta 8 quilómetros para el final, Pogacar se apunta la última victoria de etapa de la prueba y el triunfo final en la general, un nuevo capítulo dorado en su legendaria historia en el mundo del ciclismo.

El ciclista esloveno, que se apuntó la victoria en la etapa 'crono' por apenas centésimas, tenía el Tour de Suiza visto para sentencia antes de la etapa 5. Sin embargo, su espíritu competitivo le impidió irse de la prueba sin un último logro y lanzó un ataque al escapado Lenny Martínez que no pudo soportar la presión del esloveno en los metros finales. El francés quedó segundo; el neerlandés Bart Lemmen, tercero.

Pogacar se apunta así su primera victoria general en el Tour de Suiza y sucede a Joao Almeida como último ganador de la prueba. A las puertas del Tour de Francia, el esloveno demuestra estar en un estado de forma inmejorable y apunta a un nuevo éxito en su carrera.

La clasificación del Tour de Suiza 2026 tras la etapa 5

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Tras cada una de las 5 etapas que conforman la presente edición de la ronda helvética, puedes consultar en SPORT todas las clasificaciones del Tour de Suiza 2026 con los resultados de los principales aspirantes a la victoria, además de los españoles mejor clasificados.

Los últimos ganadores del Tour de Suiza

2026 - Tadej Pogacar (ESL) 2025 - Joao Almeida (POR) 2024 - Adam Yates (GBR) 2023 - Mattias Skjelmose (DNK) 2022 - Geraint Thomas (GBR) 2021 - Richard Carapaz (ECU)

¿Dónde ver el Tour de Suiza 2026 por TV y online?

En España, el Tour de Suiza 2026 se podrá ver por TV y online a través de Eurosport y Max, plataformas habituales en todo tipo de coberturas ciclistas.

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