Así está la clasificación general del Tour de Suiza 2026 tras la contrarreloj de la etapa 4

Tadej Pogacar se ha apuntado la victoria en la etapa 4 a contrarreloj del Tour de Suiza 2026, con inicio y final en Aarburg. El esloveno pone una piedra más en el camino a su nuevo título antes de la disputa de la quinta y última etapa de la prueba.

El esloveno, del UAE Team, fue el más rápido en marcar su tiempo después de su enésima exhibición. Si el Tour de Suiza estaba visto para sentencia, la victoria de Tadej en la 'crono' hace que la victoria general definitiva sea una cuestión de horas, pues nadie le podrá quitar a Pogacar el número uno hasta el final de la quinta etapa.

La victoria en la 'crono' de Pogacar (26.37,99) se decidió por apenas 31 centésimas de segundo ante el neerlandés Mathieu van der Poel. El noruego Tobias Foss cerró el podio.

En cuanto a la clasificación general, Pogacar aumente en 4:22 la diferencia con Richard Carapaz, el ecuatoriano. La nueva victoria del esloveno está vista para sentencia.

La clasificación del Tour de Suiza 2026 tras la etapa 4

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Tras cada una de las 5 etapas que conforman la presente edición de la ronda helvética, puedes consultar en SPORT todas las clasificaciones del Tour de Suiza 2026 con los resultados de los principales aspirantes a la victoria, además de los españoles mejor clasificados.

Los últimos ganadores del Tour de Suiza

2025 - Joao Almeida (POR) 2024 - Adam Yates (GBR) 2023 - Mattias Skjelmose (DNK) 2022 - Geraint Thomas (GBR) 2021 - Richard Carapaz (ECU)

¿Dónde ver el Tour de Suiza 2026 por TV y online?

En España, el Tour de Suiza 2026 se podrá ver por TV y online a través de Eurosport y Max, plataformas habituales en todo tipo de coberturas ciclistas.

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