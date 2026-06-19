CICLISMO
Así está la clasificación general del Tour de Suiza 2026 tras la etapa 3
Consulta la clasificación del Tour de Suiza 2026 hoy tras la etapa 3: resultados, líder y tiempos de Pogacar, Carapaz y Landa
Jhonatan Narváez se ha apuntado la victoria en la etapa 3 del Tour de Suiza 2026, con inicio y final en Baz Ragaz, mientras que su compañero Tadej Pogacar se mantiene al frente de la clasificación general antes de la disputa de la 'crono'.
El ecuatoriano, del UAE Team, fue el primero en cruzar la meta después de mantenerse durante el grueso de la jornada a la fuga, imponiendo su ley ante el otro escapado Xandro Meurisse.
Lo acontecido en la última jornada de la ronda helvética apenas trae consigo cambios en la general. Pogacar sigue al frente de la clasificación tras su exhibición , mientras que Richard Carapaz (+2:50) y Andrea Bagioli (+3:07) completan el podio provisional.
Respecto al desempeño de los ciclistas españoles, Mikel Landa se mantiene como el mejor situado en la general. El del Soudal Quick-Step ocupa la 14ª posición de la clasificación (+5:12), seguido por Enric Mas (+7:16) en este particular ranking.
La clasificación del Tour de Suiza 2026 tras la etapa 3
Tras cada una de las 5 etapas que conforman la presente edición de la ronda helvética, puedes consultar en SPORT todas las clasificaciones del Tour de Suiza 2026 con los resultados de los principales aspirantes a la victoria, además de los españoles mejor clasificados.
Los últimos ganadores del Tour de Suiza
2025 - Joao Almeida (POR)
2024 - Adam Yates (GBR)
2023 - Mattias Skjelmose (DNK)
2022 - Geraint Thomas (GBR)
2021 - Richard Carapaz (ECU)
¿Dónde ver el Tour de Suiza 2026 por TV y online?
En España, el Tour de Suiza 2026 se podrá ver por TV y online a través de Eurosport y Max, plataformas habituales en todo tipo de coberturas ciclistas.
Desde SPORT te ofrecemos una cobertura completa del el Tour de Suiza 2026 con las clasificaciones actualizadas tras cada una de las etapas y los momentos más destacados de la carrera.
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