Así está la clasificación general del Tour de Suiza 2026 tras la etapa 2

Romain Grégoire se ha apuntado la victoria en la etapa 2 del Tour de Suiza 2026, con inicio y final en Locarno, mientras que Tadej Pogacar se mantiene al frente de la clasificación general antes de la disputa de otra gran jornada de montaña.

El francés, del Groupama - FDJ United, fue el primero en cruzar la meta tras imponerse en la ajustada llegada al sprint ante Marcel Campruí y Bart Lemmen. Pogacar estuvo cerca de dar caza a los escapados, pero sucumbió en la última curva.

Lo acontecido en la última jornada de la ronda helvética no trae consigo grandes cambios en la general. Tadej Pogacar hace valer la exhibición de la jornada inaugural para mantenerse a la cabeza de la clasificación, mientras que Richard Carapaz (+2:22) y Andrea Bagioli (+2:39) completan el podio provisional.

Respecto al desempeño de los ciclistas españoles, Mikel Landa se mantiene como el mejor situado en la general. El del Soudal Quick-Step ocupa la 14ª posición de la clasificación (+5:12), seguido por Enric Mas (+7:16) en este particular ranking.

La clasificación del Tour de Suiza 2026 tras la etapa 2

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Tras cada una de las 5 etapas que conforman la presente edición de la ronda helvética, puedes consultar en SPORT todas las clasificaciones del Tour de Suiza 2026 con los resultados de los principales aspirantes a la victoria, además de los españoles mejor clasificados.

Los últimos ganadores del Tour de Suiza

2025 - Joao Almeida (POR) 2024 - Adam Yates (GBR) 2023 - Mattias Skjelmose (DNK) 2022 - Geraint Thomas (GBR) 2021 - Richard Carapaz (ECU)

¿Dónde ver el Tour de Suiza 2026 por TV y online?

En España, el Tour de Suiza 2026 se podrá ver por TV y online a través de Eurosport y Max, plataformas habituales en todo tipo de coberturas ciclistas.

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